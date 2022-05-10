Как поражение Путина в Украине кардинально изменит мир: геополитический прогноз Киссинджера

Путин просчитался на международной арене и в возможностях России для ведения столь большой войны против Украины.

Глава Кремля уже практически достиг той линии, после которой только ядерное оружие.

Свои прогнозы касательно дальнейших действий президента РФ в интервью Financial Times озвучил Генри Киссинджер, известный автор разрядки с СССР, 56-й госсекретарь США.

"Путин просчитался в ситуации, с которой столкнулся на международной арене, и он, очевидно, просчитался в возможностях России для ведения столь большой войны. Надо понять, где внутренняя красная линия противоположной стороны (ред. – Путина). Как долго будет продолжаться эта эскалация и насколько большие возможности для дальнейшей эскалации? Когда эта точка будет достигнута? Перерастет ли она в категорию оружия, которое за 70 лет своего существования ни разу не использовалось?", — отмечает Киссинджер.

Он добавил, что встречался с Путиным примерно раз в год в течение 15 лет и думал, что его убеждения – это своеобразная мистическая вера в российскую историю, что он чувствовал себя обиженным.

Кроме того Киссинджер убежден, что геополитическая ситуация в мире сильно изменится после окончания войны в Украине.

"И это не естественно, что Китай и Россия вроде бы имеют одинаковые интересы по всем проблемам. После войны в Украине России придется как минимум пересмотреть свои отношения с Европой и свое общее отношение к НАТО. Думаю, глупо (ред. — со стороны Путина) занимать враждебную позицию одновременно по отношению к двум противникам, но это не означает, что кто-то из них станет близким другом Запада", — отмечает 56-й госсекретарь США.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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