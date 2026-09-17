Как посадить Киев и Москву за стол переговоров: в США озвучили неожиданную идею

США предложили нестандартный шаг к мирным переговорам между Украиной и Россией

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Украина и Россия пока не смогли достичь договоренности о завершении войны , а предыдущие попытки продвинуть переговоры не дали окончательного результата. В то же время, США считают, что путь к более широкому урегулированию может начаться с отдельных договоренностей о прекращении огня.

Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уиттакер в эфире Fox News.

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Почему переговоры зашли в тупик

По словам Виттакера, нынешняя ситуация сложилась из-за нескольких факторов. В частности Украина и Россия продолжают пытаться улучшить свои позиции на поле боя, что влияет и на их подходы к переговорам.

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Американский дипломат также обратил внимание на приближающийся зимний период. По его оценке, Москва рассчитывает получить дополнительные преимущества зимой, если ее нынешняя стратегия сработает, так что обе стороны стремятся укрепить свои позиции к этому периоду.

На этом фоне договориться о полном прекращении войны остается сложно. Именно поэтому в Вашингтоне рассматривают возможность двигаться к более широкому урегулированию постепенно.

Какие договоренности могут стать первым шагом

Виттакер предположил, что отдельные договоренности о прекращении огня могли бы относиться к конкретным категориям целей. В их числе он назвал энергетическую инфраструктуру, больницы и другие гражданские объекты.

Такой подход предполагает не одно всеобъемлющее соглашение, а серию договоренностей по отдельным направлениям. По словам американского дипломата, постепенное согласование таких вопросов могло бы создать основу для дальнейшего движения к более широкому мирному соглашению.

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В то же время, сама возможность таких договоренностей не означает, что Украина и Россия уже согласовали их условия. Речь идет именно о предложенном Вашингтоном подходе к разблокированию переговорного процесса.

Что происходит с договоренностью об энергетике

Вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре уже стал одним из направлений переговоров. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к соответствующим договоренностям, но ожидает конкретного механизма, гарантирующего выполнение условий Россией.

В то же время Fox News отмечает, что Россия и Украина продолжают обмениваться ударами по энергетическим объектам, несмотря на дипломатические усилия по пресечению таких атак.

Поэтому предложенный Виттакером поэтапный подход пока остается предметом дипломатических усилий, а не достигнутой мирной договоренностью.

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Напомним, Трамп заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться "очень скоро". В то же время президент США Трамп упомянул о личной ненависти между Зеленским и Путиным, которая, по его мнению, влияет на мирное урегулирование.

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