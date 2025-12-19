Владимир Путин / © Associated Press

Если российский диктатор Владимир Путин не примет условия Запада по территориальной целостности и гарантиям безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.

Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью «Telegraf».

По словам генерала, при отсутствии конструктива со стороны РФ, США и Европа должны консолидированно изменить подход к вооружению Вооруженных Сил Украины. Речь идет не просто о поддержке, а о разовом увеличении поставок техники.

«Поставки военных средств Украине должны вырасти в десятки, а по некоторым позициям сотни раз. Это ракеты, вертолеты, самолеты, бронетехника, кассетные боеприпасы колоссального радиуса и возможности уничтожения тысяч окупантов», — подчеркнул Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что 710 тысяч российских военных на оккупированных территориях будут стратегически обесценены массированными ударами высокоточного оружия. Когда диктатор увидит, что фронт рушится, а режим шатается — это станет решающим фактором принуждения к миру.

Второй удар должен быть направлен на ближайшее окружение диктатора. План предусматривает тотальные санкции против так называемой элиты — 12 тысяч крупных бизнесменов, олигархов и их семей.

«Все это накрывается медным тазом, чтобы они из миллиардеров стали бомжами. Это суперудар, потому что почувствует каждый, даже маленький родственник главного агрессора. Финансовые исследования мира контролируют их яхты, дворцы и десятки миллиардов долларов полностью», — пояснил генерал.

Эксочельщик СВР убежден, что Запад уже отработал все модели и дал Путину шанс на дипломатическое урегулирование. Если конструктив не появится, то должен заработать механизм экономического и военного уничтожения агрессора.

«Не хочешь по-доброму — идем по такому пути», — резюмировал Маломуж.

Напомним, Путин заявил о готовности завершить войну против Украины только на своих ультимативных условиях июня 2024, предусматривающих оккупацию четырех областей.

Он пожаловался на нежелание Киева обсуждать «территориальный вопрос», хотя признал наличие определенных «сигналов» относительно готовности к диалогу. Диктатор переложил ответственность за продолжение боевых действий на Украину и потребовал устранения вымышленных Кремлем «первопричин кризиса».