Как повлияет война в Израиле на поддержку Украины со стороны ЕС: в Еврокомиссии сделали заявление

Внимание Евросоюза не будет перефокусировано с Украины, заверили во внешнеполитической службе ЕС.

Обострение конфликта Израиля и Палестины не повлияет на поддержку Украины со стороны Евросоюза в войне против России.

Об этом заявил спикер Европейской Комиссии Эрик Мамер на брифинге 9 октября.

Представитель Еврокомиссии ответил такими словами на вопрос, как ситуация на Ближнем Востоке может изменить поддержку Украины со стороны ЕС:

"Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никакого сомнения", – заверил Мамер.

"Если вы послушаете речь президента (Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – ред.) в Бордо в субботу – она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России", – добавил спикер ЕК.

Будут ли говорить в ЕС о связи между событиями в Украине и Израиле

В то же время представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ответил, станет ли темой экстренной встречи глав МИД стран Евросоюза 10 октября возможная связь между событиями в Украине и Израиле и возможные попытки России использовать эту ситуацию.

"Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи… – обсудить, что случилось (в Израиле – ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте", – заявил Стано.

Использует ли Россия ситуацию в международной сфере

"Независимо от этого Россия пытается использовать все происходящее в международной сфере: или чтобы разжечь нестабильность, или чтобы воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не значит, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", – заверил представитель внешнеполитической службы. ЕС.

Заметим, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом стран Запада на Украине.

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