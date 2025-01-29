Как прагматизм Трампа поможет Украине: аналитики рассказали, почему изменилась риторика США по отношению к Путину

Трамп, скорее всего, будет договариваться не с Россией, а с Китаем, так как российская экономика оказалась слабой и неинтересной для США. Это дает Украине надежду на дальнейшую поддержку США и победу в войне.

Президент США Дональд Трамп недавно сменил риторику в отношении Украины, России и Китая. Если несколько месяцев назад он критиковал президента Украины Зеленского и хвастался хорошими отношениями с кремлевским диктатором Путиным, то сейчас он выдвигает жесткие ультиматумы Кремлю и снисходительно высказывается о Китае.

Об этом пишут аналитики Йельского института лидерства (США) Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан в авторской колонке для Newsweek.

Аналитики отмечают, что такие изменения не удивительны, ведь Трамп известен своим прагматизмом, а не принципами. И если его "расположение" изменилось, это лишь означает, что положение России ухудшилось, а Трамп предпочитает всегда находиться в лагере победителей.

Эти изменения, по мнению авторов статьи, демонстрируют последовательность характера Трампа и три отличительные черты его стиля лидерства:

Прагматизм важнее идеологии. Лидера не должны ассоциировать с неудачниками. Принцип "разделяй и властвуй" является ключевым инструментом власти.

"Чувствуя запах поражения от бесчисленных военных, экономических и дипломатических неудач Путина, Трамп не видит в нем достойного союзника. Более того, его злит, что Путин самоуверенно считает себя кукловодом, который может управлять Трампом. Зато в Китае он видит лучшего союзника", — отмечают аналитики.

По их мнению, после саммита БРИКС в Казани осенью прошлого года Трамп понял, что подъем коалиции РФ, КНДР и Ирана, которую в мире уже прозвали "осью зла", представляет большую угрозу его влиянию. В то же время, российская экономика находится в тяжелом положении, с двузначной инфляцией, обесцениванием рубля и рекордным дефицитом. В такой ситуации Трамп ожидаемо следует принципу "разделяй и властвуй" и угрожает усилить санкции против России.

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"Так же как Трамп стравливает Францию с Германией, Великобританию с ЕС, Boeing с Lockheed, Ford из General Motors, Канаду с Мексикой, а Сэма Альтмана с Илоном Маском, похоже, между Китаем и Россией разгорается соревнование за то, кто первым сможет заключить более выгодное соглашение", – предполагают аналитики.

При этом президент США, для которого деньги являются одним из чувствительных мест, похоже, наконец-то оценил разницу между прибыльным китайским рынком и "лилипутской" экономикой РФ после ухода с российского рынка более 1000 крупнейших международных компаний. Это может быть причиной того, что недавно Трамп предложил снизить пошлины на все китайские продукты с 60 до 10% и снять запрет на TikTok, а также пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию.

"Если бы Трамп действительно хотел положить конец украинскому конфликту, несмотря на цену и последствия, он мог бы заставить Украину сдаться. Но, сдерживаясь и разоблачая блеф Путина, он повышает ставки. И это открывает возможность, что Трамп, единственный из всех людей, может принести Украине победу, которая долгое время ускользала от нее", – подытожили аналитики.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что встреча Путина с Трампом — большая победа для РФ. По его словам, ранее для американской администрации изоляция России от Запада являлась весомым инструментом давления.

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