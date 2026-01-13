Как правительство спасает энергосистему: подключение домов Киева к генераторам и поручение по горючему

ГСЧС обеспечивает жилые дома Киева генераторами большой мощности

Реклама

После массированных обстрелов энергосистемы правительство принимает экстренные меры для стабилизации ситуации в условиях морозов. Юлия Свириденко сообщила о привлечении мощных генераторов для жилых домов Киева и поручении для Кабмина по обеспечению резерва горючего.

Об этом Свириденко сообщила в Сети.

Премьер рассказала, какая работа проводится, чтобы вернуть полноценное энергообеспечение после новых вражеских атак по энергетике.

Реклама

По данным Свириденко, решение правительства по пересмотру объектов критической инфраструктуры позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности. Сейчас это очень помогает балансировать систему в условиях последствий атак и сильных морозов.

«Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей», — говорится в заявлении премьера.

По поручению правительства, в районах Киева с наибольшими проблемами с электричеством ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают целые кварталы.

ГСЧС обеспечивает жилые дома Киева генераторами большой мощности

По всей Украине с учетом ситуации на местах разворачиваются дополнительные «Пункты незламности».

Реклама

Свириденко поручила руководителям областных военных администраций и профильному министерству держать сверхсложные ситуации на личном контроле и срочно реагировать, выезжать на место, быть на связи с людьми.

«Пункт незламности» в Киеве

«Особое внимание — к обеспечению резервов горючего. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен», — подчеркнула глава правительства.

Она также сообщила о работе над скорейшим восстановлением генерации, параллельно наращивается импорт электроэнергии.

На всех энергообъектах продолжаются работы.

Реклама

Ситуация со светом и отоплением в Киеве

Россия продолжает энергетический террор, пытаясь вызвать блэкаут в Украине, из-за чего на Киевщине и в столице экстренные отключения света. Ситуация критическая: инфраструктура не выдерживает нагрузки, сотни домов замерзают без отопления, а обледенение из-за непогоды вызвало массовые повреждения сетей. Более тысячи «Пунктов незламности» принимают киевлян, пока 200 бригад энергетиков и ГСЧС круглосуточно восстанавливают поврежденные объекты под угрозой новых ударов. Спасатели призывают граждан соблюдать правила многослойности в одежде и утеплять дома, а правительство прогнозирует стабилизацию ситуации в столичном регионе уже до четверга.

Из-за аварийных отключений света и сильных морозов в Киеве и области часть супермаркетов Novus (около 17 объектов) и отдельные заведения «Сильпо» временно приостановили работу из-за технических неисправностей или отсутствия питания. В то же время сеть АТБ работает в штатном режиме благодаря обеспечению всех магазинов автономными генераторами. Несмотря на сообщения ритейлеров о локальных трудностях, городские власти уверяют, что массового закрытия крупных сетей нет.