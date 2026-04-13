Как приход Мадьяра к власти повлияет на Украину — объяснение эксперта
Смена власти в Венгрии — это для Украины шанс возобновить стратегические отношения со страной, которые усложнились при Викторе Орбане.
Правление Виктора Орбана в Венгрии подошло к концу после того, как он признал свое поражение на парламентских выборах в пользу своего оппонента Петера Мадьяра. Эта ситуация сыграет в пользу Украины.
Такое мнение выразил Ростислав Хотин, редактор «Радио Свобода», журналист-международник в эфире «КИЕВ24».
«Венгерский народ больше не захотел жить с Орбаном и заигрывать с Россией. Венгры проголосовали, в частности, за нормализацию отношений с Украиной. Следовательно, следует ожидать, что будет снято вето на движение Украины в ЕС и на 20-й пакет санкций против РФ. Они больше не будут блокироваться внутри Евросоюза. Также, вероятно, будет разблокирован большой пакет помощи на 90 миллиардов евро, выделяемый ЕС для Украины», — сказал он.
Выборы в Венгрии — последние новости
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,32% голосов на выборах в Венгрии лидирует «Тиса». Партия Петера Мадяра должна получить 138 мест в парламенте, «Фидес» должна получить 55 мест, «Наша родина» — 6.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что признает поражение своей партии и поздравил своего соперника Петера Мадьяра с победой.
Лидер партии «Тиса» объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет возобновление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики «балансировки», которую годами проводил Виктор Орбан.