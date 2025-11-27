Как принудить Путина к миру?: дипломат назвал единственное условие

Президент России Владимир Путин / © Getty Images

Мирные переговоры с Россией не имеют смысла, поскольку Кремль «не понимает, что такое подпись под документом», и всегда требует выполнения циничных условий. Мир в Украине ускорит не дипломатия, а уничтожение российской экономики, которая уже находится в затруднительном положении.

Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, сообщает «24 канал».

По словам дипломата, российские ресурсы стремительно истощаются, и именно поэтому предположения о возможном завершении войны в ближайшее время имеют под собой реальные основания. Если у 60% россиян нет финансовой «подушки», то в случае потери работы они просто останутся на улице. Это свидетельствует о критическом состоянии российской экономики.

«Путин довел российскую экономику и российское население „до ручки“. Мы видим, что целые отрасли экономики стагнируют. Даже военная промышленность начала идти „в минус“. Что тогда можно сказать о других секторах», — отметил Огрызко.

По его словам, чем хуже будет чувствовать себя экономика РФ, тем быстрее удастся достичь мира. К сожалению, не все это осознают — многие до сих пор считают, что нужно просто быстро договориться и закрепить условия мирного плана.

«Для Путина зафиксировать что-то — вообще ничего не значит. Я провел с россиянами несколько лет в непосредственных переговорах. Они не понимают, что такое подпись под документом. Для них это ничто», — пояснил экс-министр.

Он отметил, что Россия соглашается на любые договоренности только тогда, когда это выгодно именно ей. Как только выгода исчезает — любые подписи мгновенно теряют смысл.

Поэтому, по мнению Огрызко, с Москвой можно говорить исключительно на языке силы. Иметь мощную армию, дальнобойные ракеты и истребители — это единственный путь к миру. Необходимо полностью ослабить российскую экономику. Как только она перестанет функционировать — мир станет реальностью.

К слову, по мнению журналиста Виталия Портникова, даже если президент Украины Владимир Зеленский подпишет «какую-то муть» с президентом США Дональдом Трампом, это не будет иметь никакого значения, поскольку россияне ничего не будут подписывать. Портников подчеркнул, что Путин успокоится только тогда, когда российские войска будут контролировать пространство от Ужгорода до Харькова, поскольку Кремль до сих пор грезит исчезновением Украины с политической карты мира.