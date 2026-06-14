Как принудить Путина к миру: историк назвал только один метод

Владимир Путин / © Associated Press

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Основной инструмент влияния западных союзников на президента России Владимира Путина — это военная поддержка нашего государства и углубление сотрудничества между оборонными промышленностями стран Запада и Украины.

Об этом американский журналист и историк Дэвид Саттер сказал «24 каналу».

Он подчеркнул, что убедить Владимира Путина дипломатическим путем невозможно, поскольку тот реагирует только на реальное силовое давление.

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«Единственный реальный рычаг, который у них есть, — это поставка военной помощи Украине и интеграция оборонной промышленности. Они не убедят Путина (добровольно пойти на мир — ред.), — сказал историк.

Саттер подчеркнул, что Кремль меняет поведение только тогда, когда военная ситуация начинает ухудшаться и создает опасности для российского руководства. Сами по себе дипломатические усилия без эффекта без реального военного давления на Россию.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завершить войну России против Украины возможно только путем системного и максимально жесткого давления на Москву как в экономической, так и военной сферах.

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