Как проходила встреча Зеленского и Байдена: яркие моменты в фото

Переговоры продолжались два часа вместо запланированной одного.
В столице США Вашингтоне в среду, 1 сентября, состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.
Политики впервые встретились лично, а мероприятие длилось два часа вместо запланированного в графике одного часа.
Предлагаем ознакомиться с фотографиями этой важной для украинского государства события.
Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.
К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.
Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".