Как проходила встреча Зеленского и Байдена: яркие моменты в фото

Как проходила встреча Зеленского и Байдена: яркие моменты в фото

Переговоры продолжались два часа вместо запланированной одного.

В столице США Вашингтоне в среду, 1 сентября, состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Политики впервые встретились лично, а мероприятие длилось два часа вместо запланированного в графике одного часа.

Предлагаем ознакомиться с фотографиями этой важной для украинского государства события.

Зустріч Зеленського і Байдена (13 фото)

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

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Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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