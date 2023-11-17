Как происходит подготовка "Майдана-3": военный перечислил "первые звоночки"

Неспособность российской армии добиться серьезных результатов на фронте, а также неспособность Москвы победить Украину дипломатически заставляет Кремль пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, перечислив "первые звоночки", свидетельствующие о таких намерениях.

“Сначала нардеп Арьев заявляет о том, что Залужный уволен указом президента Зеленского по представлению министра обороны Умерова. Зеленский, Умеров, Залужный ни сном, ни духом об этом не слышали. Однако пошло движение. Нужные люди разогнали, полезные идиоты подключились, как обычно. О скандале с Фарионе все знают: тоже набросала на военных, попыталась расколоть страну, расколоть Вооруженные силы Украины по языковому признаку”, — вспомнил наиболее громкие скандалы военный.

Кроме того, Кирилл Сазонов отметил странное "требование" от нардепа Марьяны Безуглой ввести "сухой закон" в армии, который на самом деле существует с начала вторжения России, а также распространение слухов о том, что якобы министр обороны готовит увольнение трех командующих, среди которых - Тарнавский и Наев. Эти сплетни, по его словам, подхватили "полезные идиоты", которые говорят о "подкопе" под Залужного, который "раздражает политическую власть".

“В общем, все это звенья одной цепи – дестабилизации Украины. Россия не может дать серьезные результаты на фронте, Россия не может победить нас дипломатически. Расшатать ситуацию изнутри, вызвать какой-то "кипиш" внутри Украины – единственный хороший вариант. Если мы сцепимся друг с другом, во-первых, с нами будет легче бороться, во-вторых, можно будет сразу показать западным союзникам, мол, смотрите, что происходит в Украине”, — объяснил Кирилл Сазонов.

Однако он считает, что проект Кремля не сработает, потому что "искусственный Майдан за рубли не взлетает".

"Когда Россия пытается сделать у нас Майдан, у них всегда выходит Антимайдан, такая у них удача... Поэтому не поддаемся на информационные провокации, сохраняем холодную голову", — призывает военный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

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