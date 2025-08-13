Путин Трамп и Зеленский / © ТСН

Для Владимира Путина предстоящая встреча с Дональдом Трампом стала неожиданным шансом, который стремится использовать для нейтрализации угрозы новых американских санкций и продолжения войны. Кремль рассматривает саммит как возможность выиграть время, усилить свои позиции на фронте и избежать неловких переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Bloomberg.

В начале года Москва уже воспользовалась ослаблением поддержки Киева со стороны США, чтобы ускорить наступление как на суше, так и в воздухе. Сейчас главная цель Путина — достичь двусторонних договоренностей с Вашингтоном без Украины, предлагая условия, которые могут устроить администрацию США, но Киев не примет. Это позволит снять с Кремля давление и переложить ответственность за отсутствие мира на украинскую сторону.

Выбор места встречи имеет символическое значение для Путина. Саммит на Аляске, прежде территории Российской империи, стал бы сигналом, что он больше не изолирован и готов появляться в США, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Для Кремля даже приглашение на такое мероприятие уже победа, а если оно приведет к отсрочке санкций или расколу между Украиной и ее союзниками, это будет двойной выигрыш.

В то же время, предложения России, по данным немецкого издания Bild, предусматривают передачу Украине части оккупированных и даже неоккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях в обмен на временное перемирие. Кремль также может согласиться на прекращение ударов с воздуха, но это, скорее, тактическая уступка, учитывая рост возможностей украинских беспилотников и ракет.

Украинская сторона понимает, что любое соглашение должно сохранить право на возвращение территорий в будущем, как это произошло с Западной Германией после Второй мировой войны. Однако признаков, что Путин готов к подобному сценарию, нет. Его настоящая цель — контроль над демилитаризованной Украиной и признание США российской сферы влияния в Европе.

Напомним, советник Кремля Дмитрий Суслов заявил, что Путин предлагает Трампу так называемый «выгодный сценарий» мирного соглашения. План предусматривает двусторонние договоренности между Россией и США по прекращению боевых действий в Украине. Согласно ему, украинские войска должны были оставить подконтрольные им районы Донбасса, а российские — отойти из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. При этом линия фронта по другим направлениям оставалась бы без изменений. Еще одним условием является обязательство Украины отказаться от вступления в НАТО.

Однако точные детали мирного предложения президента РФ Владимира Путина по поводу завершения войны в Украине остаются неопределенными из-за противоречивых заявлений администрации президента США Дональда Трампа. Позже звучала информация, что речь идет только о закреплении нынешних позиций российских войск в Запорожской и Херсонской областях.