Виталий Портников озвучил планы Путина / © ТСН.ua

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Украинский журналист и публицист Виталий Портников рассказал, на каких условиях российский диктатор Владимир Путин готов прекратить войну против Украины.

Об этом он рассказал в одном из эфиров.

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«Путин хочет оккупировать Украину с последующей ликвидацией её государственности и истреблением её населения. Верховная Рада Украины должна собраться, отменить украинскую государственность, украинские области должны присоединиться к России на условиях несуществующего государства. Российская гвардия должна войти на территорию бывшей Украины и начать процесс фильтрации нелояльного населения. Это и есть путинский сценарий», — сказал Портников.

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Эксперт отметил, что у Трампа осталось не так много времени на дипломатическое урегулирование войны. Он пояснил, что уже в 2027 году Кушнер и Виткофф могут давать показания в Конгрессе, а это может привести к тюремному заключению, если они будут лгать под присягой.

«Трампу придётся передать переговорный процесс в Госдепартамент Марко Рубио», — сказал он.

Портников добавил, что на данный момент дипломатического решения российско-украинской войны нет.

Ранее российский диктатор Владимир Путин назвал встречу лидеров Китая Си Цзиньпина и США Дональда Трампа «новой страницей в истории дипломатии». В то же время он дерзко заявил, мол, войны в Украине не начинал.

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