Как Путин использует Трампа для уничтожения Украины: Портников объяснил

Портников о том, почему Россия действительно участвует в переговорах / © ТСН.ua

Переговоры с Россией только затягивают войну, а сам Путин заинтересован в переговорном процессе исключительно для того, чтобы дотянуть до окончания президентского срока Трампа.

Такое мнение высказал украинский публицист и журналист Виталий Портников, передает «Эспрессо».

По его мнению, главная задача украинских переговорщиков — продолжать поддерживать диалог с американцами. Однако никакого переговорного процесса между США и Россией нет.

«Есть предложения, которые согласовали президент Трамп и президент Зеленский, и эти предложения Трамп должен был презентовать Путину. Помним, что во время этой презентации Путин рассказал, что обстреляли его резиденцию на Валдае. Потом Трамп признал, что это была фигня, но возникает вопрос — а что с предложениями? Россия сказала, что после того обстрела меняет свою позицию, но не сказала, на какую и вообще не сказала, какой была ее переговорная позиция. В этой ситуации у меня нет сомнений, что Россия не является участником этого переговорного процесса», — сказал Портников.

По его словам, возможно, Уиткофф и Кушнер попытаются затащить Путина в переговорный процесс. Это отвечает путинским интересам, потому что диктатор просто тянет время. Это позволяет России в дальнейшем уничтожать Украину без новых санкций и большой помощи Украине.

Портников предполагает, что Трамп верит в мирный процесс или делает вид, что верит.

«Американцы советовали европейцам, в чем добились успеха, чтобы страны Европы не конфисковывали замороженные российские активы, говоря, что это торпедирует мирный план Трампа. Это обычная чушь, но нельзя же сказать Трампу, что у него нет никакого мирного плана и что это все выдумки. Никто в России это не воспринимает серьезно. Потому что если европейцы конфискуют деньги, а Путин скажет: „Все! До свидания!“, — то Трамп будет говорить, что виноваты европейцы, ему не удалось помирить Украину и Россию, потому что Путин обиделся», — говорит журналист.

Аналитик предупреждает: Путину нужно дотянуть время до истечения президентского срока Трампа. За это время диктатор надеется расправиться с Украиной. Переговоры с Путиным только затягивают войну, потому что они фактически не дают возможности более серьезного давления на Кремль.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что это Украина, а не Россия сдерживает потенциальное заключение мирного соглашения, в то время как Путин, по его словам, готов к окончанию войны. В Кремле такому заявлению очень порадовались.