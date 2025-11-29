Как Путин манипулирует Трампом: экс-советник Белого дома рассказала закулисные подробности

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп считает российского президента Владимира Путина «крутым парнем», поэтому лесть от него воспринимает с особым восторгом. Это позволяет хозяину Кремля легко манипулировать своим американским коллегой.

Об этом заявила бывшая советница Белого дома Фиона Гилл в интервью The Independent.

По ее словам, Трампу доставляет удовольствие общение на равных с авторитарным российским лидером, поскольку он считает престижными такие отношения с «крутым парнем».

Реклама

«Он [Путин] именно тот, кем Трамп хотел бы быть. Трамп смотрит на людей, которые всем заправляют, у которых есть, по сути, шик. И именно таким он хочет быть. И он верит, что возвышается в глазах всех, благодаря общению с ними», — заметила Хилл.

По мнению бывшей чиновницы Белого дома, Путин понял это и использует в общении с Трампом.

«Путин раскусил его, Путин понимает, что это человек с очень хрупким эго, и что им можно манипулировать таким образом», — сказала она.

По словам Фионы Гилл, Трамп настолько ослеплен Путиным, что даже его насмешки часто воспринимает как лесть. В качестве примера она привела общение лидеров на саммите G20 в Осаке 2019 года.

Реклама

«Они оба хвастались тем, как много делают для Израиля… Трамп говорил: „Нет, Россия никак не может быть большей поддержкой Израиля, чем я“. И [он] говорил обо всем, что он сделал для Израиля: [признание столицы] Иерусалима, новое посольство и так далее… Трамп говорил, что в его честь [в Израиле] назвали все это, а Путин сказал: „Ну, Дональд, может, им просто назвать страну в твою честь?“ — рассказала она.

Как отметила Хилл, Трамп не заметил иронии, а воспринял заявление Путина о том, что название Израиля следует изменить, буквально.

«Игнорируя то, как Путин это сказал, и язык тела, и то, как он ерзал в кресле, Трамп ответил: „О нет, это было бы уже слишком“», — отметила она она.

По словам Гилл, Путин часто отпускал подобные шутки в адрес Трампа, но переводчики «сглаживали» язык и намерения российского президента.

Реклама

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что «мирный план Трампа» имел явные российские следы, и это объясняется скандальными контактами Виткоффа с Ушаковым. Спецпредставитель Трампа не только передавал информацию помощнику Путина, но и советовал, как взаимодействовать с президентом США.