- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Как Путин манипулирует Трампом: экс-советник Белого дома рассказала закулисные подробности
Американский президент настолько ослеплен Путиным, что даже его насмешки часто воспринимает как лесть.
Президент США Дональд Трамп считает российского президента Владимира Путина «крутым парнем», поэтому лесть от него воспринимает с особым восторгом. Это позволяет хозяину Кремля легко манипулировать своим американским коллегой.
Об этом заявила бывшая советница Белого дома Фиона Гилл в интервью The Independent.
По ее словам, Трампу доставляет удовольствие общение на равных с авторитарным российским лидером, поскольку он считает престижными такие отношения с «крутым парнем».
«Он [Путин] именно тот, кем Трамп хотел бы быть. Трамп смотрит на людей, которые всем заправляют, у которых есть, по сути, шик. И именно таким он хочет быть. И он верит, что возвышается в глазах всех, благодаря общению с ними», — заметила Хилл.
По мнению бывшей чиновницы Белого дома, Путин понял это и использует в общении с Трампом.
«Путин раскусил его, Путин понимает, что это человек с очень хрупким эго, и что им можно манипулировать таким образом», — сказала она.
По словам Фионы Гилл, Трамп настолько ослеплен Путиным, что даже его насмешки часто воспринимает как лесть. В качестве примера она привела общение лидеров на саммите G20 в Осаке 2019 года.
«Они оба хвастались тем, как много делают для Израиля… Трамп говорил: „Нет, Россия никак не может быть большей поддержкой Израиля, чем я“. И [он] говорил обо всем, что он сделал для Израиля: [признание столицы] Иерусалима, новое посольство и так далее… Трамп говорил, что в его честь [в Израиле] назвали все это, а Путин сказал: „Ну, Дональд, может, им просто назвать страну в твою честь?“ — рассказала она.
Как отметила Хилл, Трамп не заметил иронии, а воспринял заявление Путина о том, что название Израиля следует изменить, буквально.
«Игнорируя то, как Путин это сказал, и язык тела, и то, как он ерзал в кресле, Трамп ответил: „О нет, это было бы уже слишком“», — отметила она она.
По словам Гилл, Путин часто отпускал подобные шутки в адрес Трампа, но переводчики «сглаживали» язык и намерения российского президента.
Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что «мирный план Трампа» имел явные российские следы, и это объясняется скандальными контактами Виткоффа с Ушаковым. Спецпредставитель Трампа не только передавал информацию помощнику Путина, но и советовал, как взаимодействовать с президентом США.