Как Путин может атаковать в случае Третьей мировой войны, спрогнозировали в Британии

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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В случае войны с Россией в 2025 году Великобритания может подвергнуться масштабному нападению, включая рои дронов-камикадзе, удары баллистическими ракетами, кибератаки и саботаж.

Об этом пишет издание Daily Mail.

В масштабном Стратегическом оборонном обзоре (Strategic Defence Review, SDR), который разоблачил уязвимые места, сообщается, что Британия должна срочно устранить, чтобы подготовиться к возможной войне.

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Во всеобъемлющем 144-страничном документе, обнародованном накануне, оборонное руководство страны очертило пять пугающих «методов атаки», к которым Британии следует готовиться в случае конфликта с государством вроде России.

Согласно обзору, военные базы, порты и аэродромы в Великобритании и за ее пределами станут первыми целями — их будут атаковать волнами дронов и дальнобойных крылатых, баллистических или гиперзвуковых ракет.

Также под угрозой — нефтяные платформы, подводные кабели, спутниковые коммуникации и торговые суда. Потенциальные диверсанты могут намеренно повредить или уничтожить эти объекты.

Цифровая армия хакеров будет вести сокрушительную волну кибератак, направленных на правительственные учреждения, фондовые биржи, связь и другую критическую инфраструктуру, чтобы парализовать работу страны.

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Что указано в документе

«Исходя из текущих средств ведения войны, если Великобритания примет участие в межгосударственной войне в рамках НАТО в 2025 году, она может стать объектом некоторых или всех из приведенных ниже способов атаки:

Нападения на Вооруженные силы Великобритании как на ее территории, так и за рубежом

авиа- и ракетные удары от дронов, крылатых и баллистических ракет, направленные против военной и критической национальной инфраструктуры

рост саботажа и кибератак

попытки дестабилизировать экономику Великобритании — особенно промышленность, поддерживающую армию — через кибератаки, перехват морской торговли и атаки на космическую инфраструктуру

информационные манипуляции для подрыва социального единства и политической воли»

Британия не сможет противостоять жестокой волне атак дронами и ракетами, если Путин решит атаковать страну, говорится в обзоре.

Среди основных целей называют главные военно-морские базы Великобритании в Портсмуте, Плимуте и Клайде, а также зарубежные объекты, такие как RAF Akrotiri на Кипре, новая база ВВС в регионе Персидского залива (Al Minhad Air Base) и Diego Garcia в Индийском океане.

В отчете также указано, что «Великобритания и ее союзники снова под прямой угрозой со стороны других государств с современными вооруженными силами».

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Великобритания уже ежедневно подвергается атакам: от шпионажа до кибератак и манипулирования информацией, что вредит обществу и экономике.

Государственный конфликт вернулся в Европу, а Россия демонстрирует свою готовность использовать военную силу, наносить ущерб гражданскому населению и угрожать применением ядерного оружия для достижения своих целей.

В целом военное преимущество Запада сокращается, поскольку другие страны быстро модернизируют и расширяют свои вооруженные силы. В то время как США смещают приоритеты безопасности в сторону Индо-Тихоокеанского региона и защиты собственной территории».

В отчете также отмечается крайне ограниченные возможности Британии в сфере противовоздушной обороны. Ранее эксперты предупреждали, что страна не выдержит масштабной атаки дронов и ракет, подобной той, что наблюдается в Украине, России или Израиле.

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Напомним, министр обороны Великобритании направил «послание» президент России Владимиру Путину. Сейчас правительство настаивает на перевооружении страны. В частности, правительство намерено приобрести до 7000 дальнобойных ракет, ракет и беспилотников в рамках Стратегического обзора обороны сэра Кира Стармера.