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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Как Путин на самом деле относится к заявлениям Трампа: марионетка Медведев проговорился

Экспрезидент РФ Дмитрий Медведев назвал «политическими качелями» позицию Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев / © Getty Images

После заявления президента США Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине Кремль отреагировал критически. Экспрезидент РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Трампа по поводу войны «политическими качелями».

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Медведев иронически прокомментировал изменчивость высказываний Трампа: «Американец снова катается на своих любимых качелях. „Я доволен разговором с Путиным“.

По мнению Медведева, к этим словам следует относиться «никак», и именно так к ним относятся как российские солдаты, так и «верховный главнокомандующий» — Владимир Путин. При этом Медведев призвал «возвращать нашу землю» и «работать на победу», игнорируя тот факт, что украинские территории никогда не принадлежали России. Действия же РФ являются вооруженной агрессией и оккупацией с точки зрения международного права.

Напомним, Песков говорит, что Кремль ценит «усилие Трампа по прямому переговорному процессу между Москвой и Киевом».

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