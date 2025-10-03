Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Президент РФ Владимир Путин построил идеологический щит, чтобы скрыть несостоятельность российской армии победить Украину. Эта стратегия заключается в создании мифа, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего блока НАТО.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

Кремлевская логика: Украина — «оккупированная часть РФ»

По словам Портникова, российская политическая элита не может принять мнение о том, что РФ не может разгромить Украину. В их картине мира Украина как государство не существует, а является лишь «частью российских областей, оккупированных Западом и националистами».

Реклама

Именно поэтому, когда русский сапог не смог мгновенно захватить эту часть, возникла потребность в объяснении. Таким оправданием стало заявление о войне с Альянсом.

«Для российского политического мнения даже не допустимо считать, что РФ не может разгромить Украину… Все потому, что они воюют с НАТО. Вот и вся логика Путина», — объясняет Портников.

Почему Запад прав, а Москва нет

Журналист подчеркивает, что у Запада принципиально другая оценка ситуации. Страны НАТО не воюют с Россией, а помогают Украине как жертве агрессии. Эта помощь законна.

Таким образом, слова Путина о «войне с НАТО» являются не демонстрацией его реальных практических действий, а лишь обоснованием его продолжающейся агрессии против Украины и объяснением, почему эта агрессия до сих пор не принесла ожидаемой «победы».

Реклама

Портников соглашается с премьер-министром Польши, что война фактически уже идет, но подчеркивает, что Запад прав в своей идеологической оценке: Россия — агрессор, а НАТО — помощник жертвы.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин пытается преувеличить российские достижения на фронте в Украине. «Фюрер» пытается поддержать ложный нарратив Кремля о том, что победа в так называемой «сво» неизбежна.

Также президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу полномасштабной войны, которую Россия четвертый год подряд ведет против Украины. По словам Трампа, он прямо указал Путину на неэффективность его армии и подверг сомнению военную мощь России.