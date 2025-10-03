- Дата публикации
Как Путин оправдывает свои поражения в Украине перед миром: Портников объяснил
Как Кремль скрывает, что не может победить Украину. Виталий Портников раскрыл свою версию.
Президент РФ Владимир Путин построил идеологический щит, чтобы скрыть несостоятельность российской армии победить Украину. Эта стратегия заключается в создании мифа, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего блока НАТО.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».
Кремлевская логика: Украина — «оккупированная часть РФ»
По словам Портникова, российская политическая элита не может принять мнение о том, что РФ не может разгромить Украину. В их картине мира Украина как государство не существует, а является лишь «частью российских областей, оккупированных Западом и националистами».
Именно поэтому, когда русский сапог не смог мгновенно захватить эту часть, возникла потребность в объяснении. Таким оправданием стало заявление о войне с Альянсом.
«Для российского политического мнения даже не допустимо считать, что РФ не может разгромить Украину… Все потому, что они воюют с НАТО. Вот и вся логика Путина», — объясняет Портников.
Почему Запад прав, а Москва нет
Журналист подчеркивает, что у Запада принципиально другая оценка ситуации. Страны НАТО не воюют с Россией, а помогают Украине как жертве агрессии. Эта помощь законна.
Таким образом, слова Путина о «войне с НАТО» являются не демонстрацией его реальных практических действий, а лишь обоснованием его продолжающейся агрессии против Украины и объяснением, почему эта агрессия до сих пор не принесла ожидаемой «победы».
Портников соглашается с премьер-министром Польши, что война фактически уже идет, но подчеркивает, что Запад прав в своей идеологической оценке: Россия — агрессор, а НАТО — помощник жертвы.
Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин пытается преувеличить российские достижения на фронте в Украине. «Фюрер» пытается поддержать ложный нарратив Кремля о том, что победа в так называемой «сво» неизбежна.
Также президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу полномасштабной войны, которую Россия четвертый год подряд ведет против Украины. По словам Трампа, он прямо указал Путину на неэффективность его армии и подверг сомнению военную мощь России.