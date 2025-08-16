Как Путин перехитрил Трампа на Аляске — Politico

Глава РФ Путин / © Associated Press

Реклама

Во время саммита на Аляске США Украину «не продали», однако глава РФ Путин все же извлек максимальную выгоду от этой встречи.

Об этом пишет Politico.

Несмотря на то, что Путин является военным преступником, его приняли на американской земле как друга, а не как вторгшегося к суверенному соседу.

Реклама

«Он получил все это, не согласившись ни на какие значительные уступки, в частности, прекращение огня, и покинул Анкоридж, так и не взяв на себя обязательства о перемирии», — говорится в материале.

По словам опытных наблюдателей, таких как экссовет Трампа по России Фиона Гилл, а также Майкл Карпентер — бывший старший директор по Европе в Совете национальной безопасности, — саммит на Аляске был ошибкой.

«Саммит легитимизировал его (Путина — ред.) на мировой арене», — сказал Карпентер.

Это подтверждает и тот факт, что Кремль и государственные СМИ в России уже активно изображают саммит не так, как встреча в отношении Украины, а как встреча лидеров собравшихся больших государств, чтобы определить будущее мира.

Реклама

«Перед саммитом Путин также получил от США одобрение идеи обмена украинских территорий на мир, сыгравший против Киева. Путин недвусмысленно похвалил Трампа за его усилия, направленные на прекращение войны. Российский лидер достаточно умен, чтобы знать, что уважаемые аплодисменты в адрес Трампа всегда воспринимаются хорошо», — пишет Politico.

Однако не было никаких признаков, что Путин готов отказаться от своей главной цели — контролировать Украину, «государство, которое, как он уверен, вообще не должно существовать».

«Это стало понятно, когда он снова заговорил об устранении „первопричин“ войны и „фундаментальных угрозах безопасности России“ — это кремлевский жаргон для обвинения НАТО и Европы в войне», — говорится в материале.

По информации Politico, Кремль приказал государственным СМИ подчеркивать, что именно Путин «установил повестку дня» для отношений США и России, а также изображать Украину «неразумной» и «нежелательной» вести переговоры.

Реклама

«Все это свидетельствует о том, что Путин не торопится заканчивать войну. Более того, продолжение конфликта создает дополнительное напряжение для европейских стран и трансатлантического альянса», — считают в Politico.

Напомним, о том, что саммит на Аляске сыграл на руку Кремлю, пишут и другие западные СМИ.

А Меган Моббс — дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога призвала наказать того, кто заставил солдат США расстелить красную дорожку для Путина.