Дата публикации
-
Категория
Политика
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин
Как работает украинское экономическое ФБР: Цивинский показал ноябрь подакцизных схем по всей стране
Без «сакральных дат» и громких юбилейных рубиконов именно так директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский описал подход новой команды к ежедневной работе.
На своей странице он обнародовал видео с операциями, проведенными только за первые две недели ноября, демонстрируя часть масштабной работы БЭБ в области детенизации подакцизных рынков.
Операции по всей стране: от подпольных АЗС до фабрик сигарет
Только за неполные 14 дней детективы и аналитики БЭБ остановили ряд теневых схем в разных регионах страны.
• Одесщина — суд признал виновным мужчину, который больше года торговал нелегальным горючим на самовольных АЗС. Изъято 33 тонны бензина и дизеля, оборудование и черновую бухгалтерию более чем на 3,4 млн грн.
• Волынь — разоблачены три кустарных цеха по производству сигарет в жилых помещениях. 700 кг табака, девять станков, сбыт через соцсети. Всем фигурантам объявлены подозрения.
• Львовщина — два человека продавали электронные сигареты и жидкости без лицензий в Telegram. Обвинительный акт – в суде.
• Закарпатье – в Ужгороде гараж переоборудован в полноценный табачный цех. Производство остановлено, дело передано в суд.
• Черкасщина — предприятие с лицензией производило алкоголь без акцизов и реализовало вне учета. Изъято более 12 тонн продукции.
• Киев – прекращено производство фальсифицированных напитков. Изъято 13900 литров алкоголя и 1800 литров спирта.
• Полтава — группа производила жидкости для вейпов без лицензии, продавала по всей Украине по почте и Telegram. Оборот – более 2 млн грн в квартал. Подозрения – вручено.
• Киевская, Винницкая, Закарпатская, Львовская области – масштабная схема по производству поддельных электронных сигарет и ароматизированных жидкостей. 11 обысков, промышленные линии, 70 ящиков продукции, черная бухгалтерия. Стоимость изъятого – более 10 млн грн. Один из цехов работал в Винницкой области.
• Черновцы / Полтавщина – теневая табачная фабрика: 14 участников группы, две промышленные линии, 38 тонн табака и 240 тысяч пачек сигарет. Стоимость изъятого – около 47 млн грн.
• Одесщина – топливная компания недоплатила 4,7 млн грн налогов, занижая доходы. После расследования ущерб полностью компенсирован, дело в суде.
И это только частичная информация о работе БЭБ в период первой половины ноября, только в сфере подакцизных товаров.
«Мы не гонимся за цифрами – мы меняем правила игры»
В комментарии к видео Цивинский подчеркнул, что БЭБ не занимается "эффектными отчетами" и не выстраивает работу под условные юбилеи:
«Мы не гонимся за цифрами – мы работаем над изменением правил игры. Не подстраиваем будущее под прошлое и не занимаемся сохранением старика ради скорых результатов», — написал он.
Перезагрузка БЭБ продолжается параллельно с операционной работой
Директор Бюро экономической безопасности подчеркнул, что одновременно с ежедневной работой детективов происходит и системное реформирование института.
• запущены аттестационные и кадровые комиссии,
• работает дисциплинарная комиссия,
• обновляются приоритеты и методы расследований,
• меняется кадровый состав и философия работы.
Основные приоритеты БЭБ остаются неизменными: детенизация, ликвидация криминальных схем, предотвращение потерь бюджета и привлечение к ответственности реальных бенефициаров.