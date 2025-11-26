Как работает украинское экономическое ФБР: Цивинский показал ноябрь подакцизных схем по всей стране

Реклама

На своей странице он обнародовал видео с операциями, проведенными только за первые две недели ноября, демонстрируя часть масштабной работы БЭБ в области детенизации подакцизных рынков.

Операции по всей стране: от подпольных АЗС до фабрик сигарет

Только за неполные 14 дней детективы и аналитики БЭБ остановили ряд теневых схем в разных регионах страны.

• Одесщина — суд признал виновным мужчину, который больше года торговал нелегальным горючим на самовольных АЗС. Изъято 33 тонны бензина и дизеля, оборудование и черновую бухгалтерию более чем на 3,4 млн грн.

• Волынь — разоблачены три кустарных цеха по производству сигарет в жилых помещениях. 700 кг табака, девять станков, сбыт через соцсети. Всем фигурантам объявлены подозрения.

• Львовщина — два человека продавали электронные сигареты и жидкости без лицензий в Telegram. Обвинительный акт – в суде.

• Закарпатье – в Ужгороде гараж переоборудован в полноценный табачный цех. Производство остановлено, дело передано в суд.

• Черкасщина — предприятие с лицензией производило алкоголь без акцизов и реализовало вне учета. Изъято более 12 тонн продукции.

• Киев – прекращено производство фальсифицированных напитков. Изъято 13900 литров алкоголя и 1800 литров спирта.

• Полтава — группа производила жидкости для вейпов без лицензии, продавала по всей Украине по почте и Telegram. Оборот – более 2 млн грн в квартал. Подозрения – вручено.

• Киевская, Винницкая, Закарпатская, Львовская области – масштабная схема по производству поддельных электронных сигарет и ароматизированных жидкостей. 11 обысков, промышленные линии, 70 ящиков продукции, черная бухгалтерия. Стоимость изъятого – более 10 млн грн. Один из цехов работал в Винницкой области.

• Черновцы / Полтавщина – теневая табачная фабрика: 14 участников группы, две промышленные линии, 38 тонн табака и 240 тысяч пачек сигарет. Стоимость изъятого – около 47 млн грн.

• Одесщина – топливная компания недоплатила 4,7 млн грн налогов, занижая доходы. После расследования ущерб полностью компенсирован, дело в суде.

И это только частичная информация о работе БЭБ в период первой половины ноября, только в сфере подакцизных товаров.

«Мы не гонимся за цифрами – мы меняем правила игры»

В комментарии к видео Цивинский подчеркнул, что БЭБ не занимается "эффектными отчетами" и не выстраивает работу под условные юбилеи:

«Мы не гонимся за цифрами – мы работаем над изменением правил игры. Не подстраиваем будущее под прошлое и не занимаемся сохранением старика ради скорых результатов», — написал он.

Перезагрузка БЭБ продолжается параллельно с операционной работой

Директор Бюро экономической безопасности подчеркнул, что одновременно с ежедневной работой детективов происходит и системное реформирование института.

• запущены аттестационные и кадровые комиссии,

• работает дисциплинарная комиссия,

• обновляются приоритеты и методы расследований,

• меняется кадровый состав и философия работы.

Основные приоритеты БЭБ остаются неизменными: детенизация, ликвидация криминальных схем, предотвращение потерь бюджета и привлечение к ответственности реальных бенефициаров.