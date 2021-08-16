Как Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины: объяснение МИД

В МИД заверили, что усиливают координацию с международными партнерами, чтобы минимизировать все риски.
Россия может использовать против Украины ситуацию в Афганистане, где талибы захватили власть.
Об этом рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин, информирует "Украина 24".
Енин подчеркнул, что мир достаточно глобализирован. Поэтому кризис в Афганистане повлияет не только на ситуацию в Средней Азии, но и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине.
Дипломат привел пример Беларуси, где режим Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границах с Польшей, Литвой и Латвией.
"Мы не можем исключать, что аналогичная ситуация может происходить в этот раз, что российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине. Мы усиливаем координацию внутри государства, с нашими международными партнерами с тем, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность наших граждан", — заверил заместитель главы МИД.
Ранее сообщалось, что "Талибан" взял под охрану посольство России в Кабуле.
Напомним
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.