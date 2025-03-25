Как Россия может открыть новый фронт в Европе: Маломуж ответил

Генерал заявил, что Россия пока не может найти еще 300-400 тысяч для потенциального нападения на другую страну.

Война России против Украины, стала не первым случаем российской агрессии при правлении Владимира Путина. Некоторые признаки указывают на то, что Кремль может попытаться открыть новый фронт.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж прокомментировал эту информацию для 24 Канала.

Согласно информации издания Bild, существуют опасения, что уже этой осенью Россия может напасть на Литву. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал о возможности российских атак на другие страны НАТО.

Маломуж пояснил, что Россия рассматривает различные варианты агрессии, в частности удары по бывшим членам СССР, которые являются партнерами Украины.

"Но это все далекие планы. Сегодня во время активных боевых действий на нашей территории, когда мы не только сдерживаем врага, но и уничтожаем его, ресурсов для наступления на страны Балтии Россия сейчас не имеет", — отметил Маломуж.

Одним из факторов к остановке России стало усиление и перевооружение европейских стран.

"Потенциально надо готовиться. Правильно, что Bild пишет о потенциальных угрозах, но до их реализации, как было против Украины, очень далеко. В Украине Путин просчитался, поэтому сегодня будет просто дуть на воду, ведь начать войну с Западом для него — это большие потери и ускорение его краха", — пояснил генерал.

В то же время Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что начало полномасштабной агрессии России против Украины произошло после масштабных военных учений в Беларуси. В 2025 году на территории Беларуси снова проходят крупные маневры, что вызывает тревогу среди европейских стран.

Мировые разведки еще до начала вторжения России в Украину указывали на возможные сроки и направления наступления. Генерал армии убежден, что если бы международное сообщество вовремя приняло решительные меры, поставив ультиматум Кремлю, Россия, вероятно, не решилась бы на нападение.

"Сейчас любые учения можно рассматривать как сценарий агрессивный, поэтому и Зеленский говорит, что стоит готовиться, к этому готовится и Европа", — добавил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Он отметил, что Кремль уже привлек 800 тысяч солдат на фронтах Украины, и сейчас найти еще 300-400 тысяч для потенциального нападения на другую страну выглядит почти невозможным. По его словам, в планах Путина — нагнетать напряжение и убеждать белорусского лидера Александра Лукашенко присоединиться к его агрессивным планам. Маломуж добавил, что Лукашенко осознает, что его армия не готова к активным боевым действиям и может стать слабым звеном в армии РФ.

Напомним, россияне активизировались на Покровском направлении.

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