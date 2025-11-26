Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин подписал документ, обязывающий Кремль к 2036 году резко увеличить количество людей, называющих себя россиянами и пользующихся русским языком на оккупированных украинских землях.

Об этом сообщает Reuters.

Указ под названием «Стратегия национальной политики России до 2036 года» требует, чтобы не менее 95% населения страны, в том числе захваченных территорий Украины, декларировало «российскую гражданскую идентичность».

В документе говорится, что «историческое единство» между Россией и Украиной якобы создает условия для восстановления «российских территорий». Там также отмечается необходимость «укрепить русский язык» и «противодействовать влиянию недружественных государств».

Reuters напоминает, что после полномасштабного вторжения в 2022 году симпатии украинцев в РФ исчезли, а использование русского языка резко сократилось.

В Кремле заявили, что «присоединение» частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей создает условия для «восстановления единства исторических территорий». Хотя Москва не контролирует их полностью, новая стратегия делает акцент на демографической и культурной интеграции этих регионов в РФ.

Стратегия, которая вступит в силу в январе, определяет мониторинг уровня «русского самосознания» как ключевой показатель успеха Кремля.

Напомним, The Guardian отмечает, что утечка 28-пунктного плана стала идеальным сценарием для Путина. Речь идет о том, что в предыдущем предложенном США плане стол переговоров резко наклонен в пользу Кремля, Украина загнана в угол, вынуждена взвешивать неприемлемые условия, а также нависла угроза потерять своего важного союзника.