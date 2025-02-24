Как смена власти в США открывает новые возможности для Путина – The New York Times

До войны Запад категорически отвергал требования Кремля. Однако теперь Путин, вероятно, снова заявит о них в переговорах с Трампом, который известен своей скептичностью по отношению к НАТО и американскому военному присутствию в Европе.

С приходом Трампа исчезли заявления Белого дома о поддержке демократии и противодействии автократии. Европейские союзники США начали сомневаться, останется ли Америка гарантом их безопасности и сохранится ли единый фронт против России. Сам Трамп продемонстрировал желание быстро сблизиться с Кремлем, отталкивая европейских союзников и публично атакуя президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет The New York Times.

Для Путина это явилось кардинальным поворотом. Он продолжал затяжную войну, рассчитывая на усталость Запада, и теперь есть основания полагать, что момент для изменения баланса сил в пользу Кремля настал.

"Я думаю, он видит реальную возможность не только выиграть войну в Украине, но и оттеснить США не только из Украины, но и Европы", — отмечает аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн

Одной из главных целей Кремля является подрыв НАТО – военного альянса, созданного после Второй мировой войны для сдерживания СССР. В течение своего правления Путин пытался ликвидировать влияние США в Европе, стремясь вернуться к временам распределения сфер влияния между Москвой и Вашингтоном.

Еще до вторжения в Украину Путин выдвинул США и Европе требования, значительно выходившие за пределы украинского вопроса. Он потребовал, чтобы НАТО прекратило расширение на восток и не размещало военные силы в странах Центральной и Восточной Европы. Такие государства, как Эстония, Польша и Румыния, давно являющиеся членами НАТО, не смогут эффективно защищаться без заранее размещенных войск и техники.

Как объясняет Анджела Стент, профессор Джорджтаунского университета, Путин руководствуется логикой, что сильные государства имеют право определять правила игры, а меньшие страны должны их выполнять. Несмотря на относительно слабую экономику, у России есть мощный рычаг влияния в виде ядерного оружия, энергоресурсов и права вето в Совете Безопасности ООН.

До войны Запад категорически отвергал такие требования Кремля. Однако теперь Путин, вероятно, снова заявит о них в переговорах с Трампом, который известен своей скептичностью по отношению к НАТО и американскому военному присутствию в Европе. Это вызывает обеспокоенность среди европейских союзников, опасающихся, что новый президент США может пойти на серьезные уступки России.

"Разворачиваются события огромного значения", — заявил Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона. "Это не просто очередной политический момент. Имеем дело с совершенно другой администрацией, и сложно предсказать, какими будут трансатлантические отношения, когда все завершится".

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Хотя возвращение Трампа изменило геополитический баланс в пользу Путина, российский лидер потерпел значительные неудачи за три года войны и до сих пор не достиг своей главной цели — вернуть Украину под контроль Москвы.

Россия изменила ситуацию на фронте, вернув под контроль около 1500 квадратных миль территории, но так и не смогла полностью оккупировать четыре области, которые Кремль объявил аннексированными в 2022 году. Несмотря на нехватку личного состава в украинской армии, масштабного российского прорыва, который мог бы привести к разгрому позиций ВСУ, пока не произошло.

Достижения Путина дались по дорогой цене. По оценкам, ежедневные потери русских войск составляют от 1000 до 1500 убитых и раненых.

Работающая в военном режиме российская экономика испытывает серьезные трудности: инфляция на уровне 10%, высокие кредитные ставки и нестабильный рост. В то же время НАТО расширилось, включив Финляндию и Швецию, что прямо противоречит планам Кремля.

"Если вы в Кремле и смотрите на это, возможности есть, но не стоит возлагать слишком много надежд", — отметил Томас Грэм, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший советник Белого дома по России в администрации Джорджа Буша-младшего. "Все может измениться очень быстро, а Трамп — не самый надежный союзник".

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Для прекращения войны, по словам Грэма, необходимо согласие обеих сторон. Однако Украина и ее европейские союзники вряд ли согласятся на навязанное Трампом соглашение, даже если Вашингтон будет оказывать значительное давление.

"Это гораздо сложнее, чем просто посадить Путина и Трампа за стол и подписать документ, составленный в Кремле", — подчеркнул эксперт, добавив, что не стоит спешить праздновать в Москве, даже если ситуация для России выглядит несколько благоприятнее, чем раньше.

Перед переговорами Трамп сталкивается с дополнительными сложностями, поскольку Путин остается непопулярным среди американцев. Любое соглашение, которое будет восприниматься как уступка Кремлю, может вызвать серьезное сопротивление в США, хотя большинство американцев поддерживают скорейшее завершение войны — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Согласно опросу Pew Research Center, более 80% американцев имеют негативное отношение к России, а 88% не доверяют Путину по международным делам. Около двух третей респондентов считают Россию врагом США.

Госсекретарь Трампа Марко Рубио ранее называл Путина "мясником" и "монстром". В то же время российский лидер получил выгоду от изменений в медиапространстве, в том числе поддержки со стороны правых СМИ, включая бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, в прошлом взявшего у Путина интервью.

Если три года назад Украина активно использовала Twitter для продвижения своей позиции, то сейчас платформа, которую после приобретения Илоном Маском переименовали в X, заполонила дезинформация, часто пророссийского характера.

В 2023 году федеральные прокуроры США заявили о разоблачении российской кампании по финансированию американских правых блоггеров через медиакомпанию в Теннесси.

Западные страны, выступающие против Путина, также сталкиваются с внутренними вызовами. Франция и Германия переживают политический кризис, а поддержка ультраправых партий, получающих как российское, так и американское содействие, стремительно растет.

В США новый министр обороны Трампа приказал руководству Пентагона готовить масштабное сокращение военных расходов. Некоторые чиновники предлагают значительный вывод американских войск из Европы, аргументируя это необходимостью сосредоточиться на Китае и убежденностью, что европейцы должны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.