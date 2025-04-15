«Как со стеной»: Сикорский заявил, что с Венгрией об Украине говорить нет смысла

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Европейские дипломаты тщетно пытаются повлиять на представителей Венгрии по вопросу Украины, чтобы Будапешт не блокировал невыгодные для Москвы инициативы Евросоюза.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Радио Свобода.

Он заявил, что представители Венгрии блокируют введение новых санкций против российских чиновников.

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«Есть одна страна — Венгрия, — которая не имеет той моральной ясности, которую мы имеем благодаря атакам, которые осуществляет Путин… Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса (о вступлении Украины в Евросоюз — ред.). Но это все равно, что говорить к стене», — сказал Сикорский.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы предотвратить возвращение замороженных российских активов государству-агрессору.

Мы ранее информировали, что венгерская оппозиция провела собственный опрос о вступлении Украины в Евросоюз.