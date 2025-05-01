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Как соглашение о полезных ископаемых поможет Украине — СМИ
Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами после подписания соглашения о полезных ископаемых из США.
Соглашение между США и Украиной о доступе к недрам может стать толчком к возобновлению военной помощи Киеву.
Об этом говорится в статье британского издания The Times.
Как отмечают журналисты, подписание «долгожданного соглашения» 30 апреля предоставило Украине «уверенность в долгосрочной поддержке Вашингтона» и усложнило возможность Трампа принудить Киев к «невыгодному миру» с Россией.
По данным источников, маловероятно, что он полностью прекратит военную или экономическую помощь Украине.
«Трамп боится брать на себя ответственность, если Россия уничтожит Украину после прекращения поддержки. Это может повторить ситуацию с позорным выводом войск США из Афганистана», — отмечают источники.
После подписания соглашения о недрах, украинская сторона выразила надежду на новые поставки вооружений. В частности, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Вашингтон может предоставить новые системы ПВО для защиты городов.
В самом соглашении, как отмечается, есть положения, позволяющие США поставлять Украине новую военную технику — в обмен на доступ к месторождениям стратегически важных ископаемых.
«Это может не быть теми четкими гарантиями безопасности, которых стремился Зеленский, но в Киеве считают, что Трамп согласится на новые поставки вооружений хотя бы ради защиты американских инвестиций в энергетическую сферу», — заключают журналисты The Times.
Соглашение между Украиной и США: что известно
Напомним, Украина и Соединенные Штаты официально подписали соглашение об экономическом партнерстве, известное как «соглашение о недрах», которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Документ подписали первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.
Издание The New York Times отметило, что окончательный текст соглашения не предусматривает конкретных гарантий безопасности помощи со стороны США.
А вот, политолог, Игорь Чаленко рассказал, что подписание этого соглашения поможет нам изменить мнение США.