Трамп начал смотреть на Россию иначе: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда возможна следующая встреча на уровне советников по нацбезопасности и что происходит после встречи в Лондоне и визита Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«По моему мнению, совместно с европейцами мы передали правильное предложение администрации Президента Трампа. Следующий шаг, который, я считаю, мы сделали сильным — подписание Соглашения, выгодного для обеих сторон. Это успешная история. При этом, я считаю, мы отстояли конституционные и государственные интересы Украины», — заявил президент.

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Относительно диалога США с Россией, украинский лидер отметил, что американская сторона, вероятно, снова получила от Кремля «причины, почему не останавливать войну».

«Но, так как это было уже второй раз. Первый раз они сказали, что Украина никогда не пойдет на прекращение огня, потому что украинцы не хотят заканчивать войну, они это начинали. Именно такой тезис был от русских. Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах. Второе, что они сказали, „давайте подписывать с нами, украинцы никогда с вами ничего не подпишут“, — подчеркнул Зеленский.

Однако после встречи в Ватикане, по мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп начал смотреть на ситуацию иначе.

«Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно», — добавил глава государства.

Что касается Москвы, то, по словам Зеленского, любые инициативы, «исходящие не из Кремля», Россия воспринимает «в штыки».

«Без сильных санкционных и других шагов давления на Путина, они все так и будут воспринимать. Пока у них достаточно комфортные условия, хотя об экономике русских можем поговорить. Боюсь, или наоборот не боюсь — радуюсь, что все не так очень хорошо. Виткофф показал предложения, и, разумеется, предложения были не восприняты русскими. Думаю, что он был очень удивлен, потому что от объятий первых встреч и обедов, первых знакомств, я думаю, что он приходит в фазу, когда дальше все будет хуже и хуже», — заявил президент.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Украина не согласилась на майское перемирие Путина.