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Как США ставят к идее о "временном управлении" Украиной: в Госдепе ответили
В Госдепе США считают, что переговоры потребуют от России и Украины «принятие жестких решений и компромиссов».
Администрация Соединенных Штатов выступает против введения в Украине временного управления, о чем ранее заявлял диктатор Путин.
Об этом сказала спикер Государственного департамента США Темми Брюсс на брифинге.
«Мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией и ее управление определяют Конституция и украинский народ», — подчеркнула Брюсс.
По ее словам, Штаты видят мирное урегулирование в Украине путем достижения полного прекращения огня и переговоров Москвы и Киева.
«Мы работаем с осознанием того, что переговоры потребуют от России и Украины принятия жестких решений и компромиссов. И мы работаем с Россией и Украиной, и мы намерены продолжать нашу работу, чтобы посадить их за стол переговоров», — добавила представитель Госдепа.
Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп недоволен как Путиным, так и Зеленским.
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