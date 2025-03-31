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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Как США ставят к идее о "временном управлении" Украиной: в Госдепе ответили

В Госдепе США считают, что переговоры потребуют от России и Украины «принятие жестких решений и компромиссов».

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Госдеп о переговорах между РФ и Украиной

Госдеп о переговорах между РФ и Украиной

Администрация Соединенных Штатов выступает против введения в Украине временного управления, о чем ранее заявлял диктатор Путин.

Об этом сказала спикер Государственного департамента США Темми Брюсс на брифинге.

«Мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией и ее управление определяют Конституция и украинский народ», — подчеркнула Брюсс.

По ее словам, Штаты видят мирное урегулирование в Украине путем достижения полного прекращения огня и переговоров Москвы и Киева.

«Мы работаем с осознанием того, что переговоры потребуют от России и Украины принятия жестких решений и компромиссов. И мы работаем с Россией и Украиной, и мы намерены продолжать нашу работу, чтобы посадить их за стол переговоров», — добавила представитель Госдепа.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп недоволен как Путиным, так и Зеленским.

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Дата публикации
Количество просмотров
288
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