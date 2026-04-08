Как США заставили Иран сесть за стол переговоров: заявление Гегсета

Питт Гегсет

США применили давление, которое заставило Иран согласиться на переговоры. В частности, речь идет об ударах по военным целям на острове Харк, что стало четким сигналом для Тегерана.

Об этом заявило американское чиновник Пит Гегсет, пишет Clash Report.

Гегсет отметил, что Иран не способен эффективно защитить такие объекты, а потому осознал свое уязвимое положение и дальнейшие перспективы.

«Их способность производить энергию, обеспечивающую функционирование режима, была в наших руках — в руках президента Дональда Трампа. Именно поэтому они сели за стол переговоров», — подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что США могут лишить Иран возможности экспортировать энергоносители, а американские военные способны наносить удары по таким целям без значительного риска для себя.

«Именно такое давление и привело их к моменту, когда они фактически сказали: „Ладно, мы хотим заключить соглашение“», — добавил Гегсет.

Заявления Трампа по Ирану — последние новости

Как писали в ABC, Трамп предложил Ирану создать совместное предприятие по контролю и «бизнесу» в Ормузском проливе. Известно, что Трамп сделал заявление о приостановке ударов по Ирану, чтобы договориться о безопасном проходе кораблей через пролив, который является ключевым маршрутом для глобальной торговли нефтью.

Ранее Трамп заявил, что США якобы добились «полной победы» в противостоянии с Ираном. Американский лидер утверждал, что военные цели уже выполнены и стороны близки к мирному соглашению, в том числе на основе предложенного Ираном 10-пунктного плана. Примечательно, что ранее Трамп угрожал масштабными ударами по инфраструктуре Ирана, если договоренностей не будет. Детали о будущем соглашении и решении ключевых вопросов он не раскрыл.