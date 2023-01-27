Как Тищенко вылетел из "Слуги народа": все подробности скандала с поездкой в Таиланд

Народный депутат Николай Тищенко попал в громкий скандал, в разгар войны поехав в Таиланд якобы на "встречу с украинской общиной". На волне народного возмущения депутат был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", лишившись должности заместителя председателя фракции. Вместе с тем Тищенко, который уже успел "засветиться" во многих скандалах, сохраняет место в Верховной Раде — до лишения депутатского мандата дело не дошло.

ТСН.ua собрал все подробности о поездке Николая Тищенко.

Скандальная "командировка"

О заграничном вояже народного депутата стало известно из сообщения посольства Украины в королевстве Таиланд. Дипмиссия на своем сайте обнародовала приглашение "на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в королевстве Таиланд".

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Это произошло на фоне решения Совета национальной безопасности и обороны ввести жесткий режим контроля за выездом из страны для народных депутатов и чиновников. Согласно решению СНБО от 23 января, эти категории лиц могут ездить за границу во время военного положения исключительно в служебные командировки.

Тищенко настаивает, что уехал в Таиланд по работе – мол, в декабре фракции "Слуга народа" была поставлена задача развивать дружеские взаимоотношения со странами Азии и Африки.

"Пока я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Продолжается война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы. Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом", — заявил депутат.

В Сеть даже попало фото одной из встреч нардепа в Таиланде.

Николай Тищенко в Таиланде / Фото: Facebook/Михаил Ткач

Однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что не отправлял Тищенко за границу.

"Распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал", — подчеркнул Стефанчук.

Как отреагировали Зеленский и "слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 января подчеркнул, что любой выезд за границу государственных чиновников должен происходить согласно соответствующему решению СНБО.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местных властей и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели", — заявил Зеленский.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выразил возмущение, что "не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны".

Арахамия инициировал увольнение Тищенко с должности замглавы фракции "Слуга народа", а также его исключение из состава фракции и партии.

Арахамию поддержали коллеги по фракции и приняли решение исключить Тищенко.

В то же время в Сеть попали фрагменты переписки Тищенко с однопартийцами, где нардеп, подписанный как "Тренер", утверждает, что руководство фракции знало о его поездке. Он настаивает, что уехал "титанически" работать, а не отдыхать на море, и отмечает, что находится в Таиланде проездом и без семьи.

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

В каких еще скандалах "отличился" Тищенко

Николай Тищенко за свою депутатскую каденцию неоднократно фигурировал в разных скандальных историях.

В начале эпидемии коронавируса принадлежащий Тищенко киевский ресторан "Велюр" не прекращал работу даже тогда, когда другие заведения общественного питания закрывались из-за карантина. Журналисты неоднократно замечали, как "Велюр" посещают политики и другие известные личности. В ответ Тищенко заявил, что в его ресторане проходят личные встречи: "Это своеобразный штаб, но ресторан не работает для посетителей".

В апреле 2021 года, в период строгого карантина, нардеп устроил вечеринку в киевской гостинице в честь дня рождения своей жены. По информации СМИ, нардеп, кроме нарушения правил карантина, устроил для гостей масштабный фейерверк, запрещенный в столице. Тищенко оправдывался тем, что празднование якобы проходило не в ресторане, а в гостиничных номерах, так что юридически ничего не было нарушено.

После начала полномасштабной войны с Россией Николай Тищенко уже был замечен в заграничной поездке. Украинская певица TAYANNA в июне 2022 года приняла участие в благотворительном ужине в столице Чехии Праге, где проводился сбор средств для ВСУ. Певица показала фото с мероприятия, на котором присутствует и Тищенко. Пользователи соцсетей в комментариях возмутились, почему нардеп за границей, когда в Украине война. Однако большой огласки эта история не получила.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Кроме того, народный избранник известен привычкой путать праздники. В День Украинской Государственности, 28 июля, Тищенко решил поздравить украинцев с Днем Независимости. Вскоре депутат понял ошибку, удалил сообщение и поздравил украинцев с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской Государственности.

А на Рождество депутат поздравил украинцев с Пасхой — обнародовал в соцсетях стихотворение, которое завершалось словами: "Христос воскресе!".

В июле 2022 года Тищенко был досрочно снят с должности председателя Закарпатской областной организации "Слуги народа". В политсиле объяснили это решение тем, что партия не должна ассоциироваться "с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".

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