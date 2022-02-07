"Как только Путин скажет": Лукашенко готов признать аннексированный Крым "российским"

"Как только Путин скажет": Лукашенко готов признать аннексированный Крым "российским"

Лукашенко говорит, что может признать незаконно аннексированный Крым "российским".

Александр Лукашенко заявил, что официально признает украинский Крым, который РФ незаконно аннексировала, "российским", когда поймет, что "в этом есть необходимость", или ему это скажет глава Кремля Владимир Путин.

Об этом Лукашенко сказал он в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, пишут росСМИ.

"Как только я пойму, и президент (России — ред) мне скажет, что в этом есть необходимость", — высказался Лукашенко.

К слову, в том же интервью Александр Лукашенко упомянул о невыполненном обещании президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь признает незаконно аннексированный государством-агрессором российским Крым, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять на полуостров продукцию.

Кроме того, недавно Лукашенко пригрозил вернуть Украину в "лоно славянства" и назвал себя диктатором.

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