"Как только Россия проиграет": Подоляк рассказал, когда Украина может вступить в НАТО

Для Украины принципиально выиграть войну, чтобы не дать России мешать вступлению в НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что как только Украина победит в войне, не будет никакой преграды для вступления в НАТО.

Об этом советник главы ОП сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Финляндия и Швеция уже практически члены Альянса. И нет разницы, что та или иная страна какие-то свои личные вопросы попытается решить, блокируя те или иные решения", — отметил Подоляк.

В контексте вступления в Альянс он отметил, что для Украины "немножко иначе все будет выглядеть".

"Для нас принципиально – выиграть войну, потому что это вопрос не только территорий. Вопрос в том, чтобы мы смогли на время запретить России проявлять свою негативную активность, которая влияла на невозможность нашего вступления в НАТО. Для нас принципиально – только Россия. Как только Украина заканчивает войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никакой преграды для нас, чтобы вступить в НАТО", – рассказал советник главы ОП.

"Более того, все страны, которые сегодня еще колеблются и пытаются извлечь свою выгоду от "пророссийскости", они станут первыми, кто будет голосовать за то, чтобы Украина получила определенные дивиденды, в том числе в рамках юридического оформления нашего союза", – отметил Подоляк.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал так называемые документы о "присоединении" украинских оккупированных территорий к РФ.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Зеленский срочно обратился к украинцам из-за заявления Путина

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