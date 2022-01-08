"Как только русские окажутся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти": Блинкен о ситуации в Казахстане и Украине

"Как только русские окажутся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти": Блинкен о ситуации в Казахстане и Украине

Он заявил об уроках недавней истории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не нужно смешивать ситуацию в Украине и в Казахстане.

Так он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Также читайте Согласовали позиции перед переговорами с РФ: Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

"И опять же, что касается Казахстана, я бы не стал смешивать эти ситуации. Есть очень специфические драйверы того, что сейчас происходит в Казахстане, как я уже сказал, которые касаются экономических и политических вопросов. И то, что там происходит, отличается от того, что происходит на границах Украины. Сказав это, я думаю, что один из уроков недавней истории заключается в том, что, как только русские окажутся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти", - сказал он.

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. Силовики взяли под контроль улицы крупнейшего города Алматы. Площадь Республик расчистили, в домах госорганов не осталось ни одного активиста. Увольнение далось ценой 26 убитых митингующих и 18 правоохранителей. Несколько человек ранили, а около 4 тысяч забрали в отделения. Это официальная статистика министерства внутренних дел. Соответствует ли она действительности – неизвестно.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Протесты в Казахстане: власти страны сообщают о почти полном восстановлении порядка | Новости мира