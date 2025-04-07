Как Трамп хотел использовать соглашение по ископаемым для давления на РФ: заявление Бессента

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планировал использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной в качестве инструмента для привлечения России к переговорам. В настоящее время реализация этого плана сорвана.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Как рассказал Бессент, после заключения соглашения Трамп собирался обратиться к российскому руководству с заявлениями о том, что США поддерживают Украину, но в экономическом контексте. По словам американского министра, это стало бы стимулом для Москвы сесть за стол переговоров.

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По мнению Бессента, воплощение этого плана было сорвано. В то же время, он уверен, что ситуацию еще можно исправить.

«Это не был хищнический контракт в китайском стиле, когда вы отдаете шахты или порт в обмен на кредит, который все равно не сможете вернуть. <…> Это могло бы быть настоящим экономическим партнерством», — высказался министр финансов о соглашении с Украиной.

По его словам, соглашению мешают те, кто «залез в финансовый ящик», поскольку согласно договоренности, США должны контролировать движение средств.

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на источники из Украины и США сообщило, что нынешний вариант соглашения о полезных ископаемых, как и предыдущий, не содержит гарантий безопасности для Киева и был сформулирован как способ для государства возместить Вашингтону средства. Это вызывает серьезную обеспокоенность в Украине.