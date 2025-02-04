Как Трамп может надавить на Путина: объяснение Климкина

У нового главы США желание остановить Путина более выразительно, чем у предыдущей администрации.

Российский режим пытается уничтожить Украину в смысле ее идентичности, государственности и т.д. Вопрос состоит в том, заставит ли Запад россиян изменить эту стратегию на не военную, хотя бы на время, или этого не произойдет. Рычаги для этого у Вашингтона, конечно, есть. Готов ли он их применить, в отличие от предварительно администрации ? Вопрос открыт.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Специалист пояснил, что рычаги касаются, прежде всего, цен на критические энергоносители и их доступ на некоторые рынки.

"Это как кровь для России. Нет нефти – нет как функционировать", – утверждает дипломат.

Трамп будет говорить не только об Украине

Речь идет и о стратегической стабильности, присутствии в разных регионах и т.д.

"Когда Трамп будет разговаривать с Путиным, дело не будет касаться только Украины. Там будет достаточно много вопросов. Они как в пасьянсе будут переводиться. В этом есть определенная опасность для нас", – говорит Климкин.

Важно то, каким образом Трамп видит наше будущее: или определенным буфером для Путина, или с пониманием западных гарантий. По этой логике и будут проходить эти переговоры – прежде всего между Трампом и Путиным.

"Путин и дальше будет пытаться троллить Европу, будто она последует в американском фарватере... Что он и делает сейчас. А с нами Путин вообще не хочет говорить. Он считает, что американцы должны нам навязать потом эти договоренности. Они, конечно, имеют другую. логику. Но процесс будет проходить на уровне Вашингтон-Кремль с привлечением ключевых стран Евросоюза", – заключил бывший министр иностранных дел. Климкин.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил: останься он в президентском кресле, агрессорка Россия не начала бы войну в Украине.

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