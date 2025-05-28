Трамп может разрушить Россию: WP рассказало о "картах" в руках президента США

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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После нескольких месяцев попыток договориться с Кремлем, президент США Дональд Трамп начал открыто осуждать действия Владимира Путина. Несмотря на неоднократные призывы к немедленному прекращению огня в Украине, российская сторона не демонстрирует готовность к компромиссу. По информации американских источников, после новой волны ракетных ударов по Киеву Трамп рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ, а также поддерживает идею увеличения военной помощи Украине и более активного привлечения европейских союзников.

Об этом пишет The Washington Post.

Во вторник глава Белого дома резко высказался о действиях Путина: "Он играет с огнем", - отметил Трамп, добавив, что раньше сдерживал худшее развитие событий: "Если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей". В воскресенье его тон изменился еще заметнее: "Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Всегда ладил с ним, но он посылает ракеты в города и убивает людей, и это совсем не нравится".

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В тот же день Россия совершила одну из самых мощных атак за все время полномасштабного вторжения: по данным Киева, было выпущено 355 дронов. Всего в выходные Россия запустила 900 беспилотников и 69 крылатых ракет. Министерство внутренних дел Украины сообщает о более чем 80 разрушенных жилых объектах, среди них — общежития колледжей. В разных регионах страны зафиксирована гибель гражданских, включая детей 8, 12 и 17 лет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на заявления Трампа, назвав их "эмоциональными".

Тем временем на линии фронта, простирающейся на 620 миль, наблюдается активизация российских штурмовых действий. В частности, фиксируется широкое применение новейших оптоволоконных беспилотников, которые обладают повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, точнее приводятся на цели и работают дольше за счет более эффективных батарей.

Несмотря на активизацию атак России, в Украине все больше обеспокоены не только количество беспилотников, но и критическое сокращение американских систем противовоздушной обороны Patriot. Именно эти установки остаются единственным надежным средством против российских баллистических ракет. Вечером в субботу Украине не удалось перехватить девять запусков — нехватка ресурсов становится все более очевидной. Государственный секретарь Марк Рубио на прошлой неделе свидетельствовал, что США фактически исчерпали свои запасы Patriot и теперь призывают союзников в НАТО передавать свои, но те не спешат расставаться с вооружением.

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Тем не менее европейские государства активизируют поддержку другими способами. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин, Париж и Лондон не будут больше налагать ограничения на использование Украиной вооружения дальнего действия.

Пока Путин уверен в военном доминировании, он вряд ли согласится на переговоры. Трамповая критика президента Владимира Зеленского в социальных сетях может восприниматься в Кремле как возможность расшатать связь между Киевом и Вашингтоном. А заявления вице-президента Дж. Д. Венса о возможном выходе США из процесса, если не будет договоренности, лишь усугубляют позицию Москвы.

Официальный Вашингтон не намерен отказываться от поиска политического урегулирования. В США все чаще подчеркивают: война в Украине — это не только региональный конфликт, но и глобальное противостояние между либеральным миром и автократическими режимами. Пока Северная Корея поставляет ракеты, Иран — дроны, а торговля с Китаем обеспечивает финансовую подушку, Россия может вести боевые действия.

Усилия администрации Трампа по скорому завершению войны, обещанные во время избирательной кампании, сталкиваются с реальностью. Бывшие президенты США также пытались строить диалог с Путиным: Джордж Буш-младший верил, что может доверять российскому лидеру, а Барак Обама попробовал перезагрузку — безуспешно. Аннексия Крыма в 2014 году стала моментом истины.

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Путин остается прежним, но сейчас Трамп допускает, что может изменить подход. Если заявления о том, что Путин сошел с ума, помогут нынешнему американскому президенту перейти к более жестким действиям, это лишь подчеркивает изменение политического климата. Как показывает практика, российский лидер реагирует на силу.

Тем временем в Конгрессе растет давление на Москву. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект, позволяющий президенту вводить пошлины до 500% для стран, покупающих российские нефть, газ или уран. Документ уже имеет 81 соавтора и имеет все шансы пройти в Палате представителей.

Американские политики надеются, что угроза вторичных санкций вынудит Китай и Индию пересмотреть свои энергетические соглашения с РФ. Вместе с прямым санкционным давлением и усиленной помощью, Украине это может повлиять на планы Кремля.