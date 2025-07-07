Как Трамп может помочь Украине выиграть войну: колумнист Forbes назвал необходимые шаги

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп имеет возможность заставить Россию заплатить за развязанную ею войну в Украине и положить ей конец. Для этого нужно, чтобы страны Запада прекратили покупать российскую нефть и газ, направляя деньги на военные усилия президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал колумнист Forbes Энди Самотюк, который является практикующим юристом в США и специализируется на бизнес-имиграции.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стоимость закупки российских энергоносителей Западом в три раза превысила размер помощи, направленной Украине.

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«Пока Россия ведет войну против Украины, воруя и уничтожая ее активы, Америка и ее союзники тайно финансируют Россию, одновременно защищая Украину в медленном темпе. Продолжение этой практики и введение пауз в поддержке Украины США ведут нас к победе России и позорному отступлению Америки», — пишет Энди Самотюк.

Колумнист отметил, что помощь Украине в размере около 150 миллиардов долларов ежегодно — это не так много, если сравнить с 4,5 триллионами долларов, которые НАТО должно потратить в течение следующего десятилетия, если Украина проиграет.

«Подумайте: если Украина проиграет, миллионы беженцев, вероятно, хлынут в Европу — на запад, в частности в Северную Америку. Вероятно, это приведет к дестабилизации мировой экономики. Поскольку более сильная, более дерзкая Россия, вероятно, может противостоять НАТО, это приведет к массовому увеличению расходов на оборону», — отметил он.

Какие шаги может предпринять Трамп

По мнению Энди Самотюка, президент США Дональд Трамп может помочь Украине выиграть войну, если инициирует изъятие замороженных российских активов, чтобы оплатить оборону Украины. По его словам, такие прецеденты были с Ираком и Афганистаном.

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«Если США будут действовать быстро и решительно, их союзники, такие как Канада, Великобритания и Европа, вероятно, последуют их примеру. Это настоящее лидерство. Это означает ставить Америку на первое место», — подчеркнул он.

Кроме того, считает колумнист, любая страна, которая до сих пор покупает российскую нефть и газ, в частности Китай, Индия, Турция, Бразилия и некоторые страны-члены ЕС, должна столкнуться с суровыми санкциями США.

Также, по его мнению, следует расширить экспорт энергоносителей от Америки и стран-союзников для замены российских поставок.

«Вместо того, чтобы Россия зарабатывала втрое больше доходов от продажи нефти и газа западным странам, чем Украина получила помощи с февраля 2022 года, давайте гарантировать, что Америка и ее союзники сохранят эти доходы, изъяв их из досягаемости России. Мы не можем позволить себе финансировать обе стороны этой войны», — подчеркнул Энди Самотюк.

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Напомним, после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заверил, что Украина будет получать американскую военную помощь, поскольку российский президент Владимир Путин «хочет продолжать убивать людей».