Как Трамп может принудить Путина к перемирию: объяснение эксперта

В Белом доме и Кремле совершенно разное видение разрешения конфликта. Пока Путин пытается запугать Европу ракетными ударами, Дональд Трамп готовит экономическую удавку для России, делая ставку не на оружие для Украины, а на контроль над нефтью.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин для «24 Канала».

Он пояснил, что президент США вряд ли будет предоставлять Украине бесплатное оружие, однако, готов существенно усиливать санкционное давление на Москву.

Почему Tomahawk — это только инструмент давления

По словам дипломата, недавние разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk были частью политической игры Трампа, а не реальным планом снабжения. Для передачи такого оружия требуются не только политические решения, но и сложные технические условия.

«Во-первых, Трамп никогда не собирался предоставлять Tomahawk — это был лишь инструмент давления на Путина. Во-вторых, Tomahawks обычно запускаются с кораблей и подводных лодок. Стандартных наземных пусковых установок для Tomahawk у американцев можно насчитать по пальцам одной руки», — отметил Климкин.

Эксперт подчеркнул, что новая администрация США стремится переложить финансовое бремя войны на плечи ЕС. Трамп хочет продемонстрировать своему электорату, что все оружие для Украины покупают европейцы. Это полностью отвечает его предвыборной риторике: «за все должна платить Европа».

Какой удар может готовить Трамп

Стратегия Трампа по поводу сдерживания России состоит в постепенном, но неотвратимом сжатии экономики агрессора. Одним из ключевых элементов этого плана есть нефтяные санкции и работа с партнерами РФ, в частности Индией.

Трамп уже заявил о намерениях добиться от Индии отказа от российской нефти. Хотя мгновенно это сделать невозможно из-за действующих контрактов, долгосрочный эффект будет разрушительным для Кремля.

«Это плохая новость для российского режима, поскольку за нефть они будут получать меньше, а Трамп сможет контролировать потоки нефти. Стратегия Трампа — не резко увеличивать давление на Путина, а постепенно и стратегически сужать пространство для его маневра», — объяснил эксминистр.

В чем состоит «большая игра Трампа»

Климкин отметил, что сейчас Трамп чувствует себя очень уверенно после внешнеполитических успехов в Венесуэле, системного давления на Кубу и уступок европейцев в отношении Гренландии. В диалоге с Путиным он может действовать жестко и даже непредсказуемо «психануть», если Кремль не пойдет на условия Вашингтона.

Следует отметить, что 5 февраля истекает действие договора о контроле за стратегическими вооружениями. После этой даты руки в США и России будут решены. В повестке дня переговоров двух лидеров Украина — один из многих вопросов.

«В списке тем Трампа и Путина гораздо больше пунктов, чем Украина — контроль над стратегическими вооружениями, Арктика, бизнес, отношения с Китаем и многое другое», — подытожил Климкин.

Дипломат подчеркнул: критически важно, чтобы Трамп использовал эти глобальные рычаги именно для получения выгодного решения по Украине. Успех будет зависеть от качества коммуникации Киева и Брюсселя с командой американского президента.

Работает ли экономическое давление на Путина

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете обращал внимание на попытки российских властей скрыть реальные экономические последствия полномасштабной войны против Украины, западных санкций и провальной экономической политики Кремля. Аналитики отмечали, что официальная риторика Москвы существенно расходится по фактическим показателям.

В частности, президент РФ Владимир Путин признал замедление роста российского ВВП в 2025 году до 1% после 4,1% в 2023-м и 4,3% в 2024-м, объясняя это якобы «искусственными» мерами по сдерживанию инфляции. Также в Кремле заявляли о снижении инфляции в конце 2025 года, несмотря на рост в начале 2026-го после повышения НДС с 20% до 22%.

В ISW отмечали, что повышение налога было вызвано дефицитом федерального бюджета из-за чрезмерных военных расходов, а его финансовое бремя фактически перевели на население. В то же время сообщения о подорожании продуктов питания до 25% свидетельствуют, что реальный уровень инфляции в России может быть значительно выше официально задекларированного.

Аналитики подчеркивали, что систематическое занижение экономических проблем должно создать иллюзию стабильности и скрыть негативное влияние войны и санкций на российскую экономику.