Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все утратившиеся после 2014 года земли. И в этот раз президент будет прав, но только если он подтвердит свои слова делами.

Об этом в колонке The Telegraph написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Что еще важнее, учитывая его недавнюю позицию, он должен придерживаться своей позиции, а не менять курс.

Обозреватель рассказал, что термин «бумажный тигр», который Трамп употребил по отношению к РФ, обозначает человека, который заявляет о своей власти и могуществе или кажется угрожающим, но неэффективен и не способен противостоять вызовам.

«Трамп, или, скорее, его спичрайтер, провел свое исследование, и как иронично, что у новообретенных друзей Путина в Пекине есть столь точное описание российского тирана», — отметил Бреттон-Гордон.

Журналист считает, что для реализации амбициозных планов Трампа, США и Европе нужно принять ряд военных и финансовых решений, которые создадут условия для разгрома российских орд в Украине.

Во-первых, как отметил обозреватель, НАТО должно установить бесполетную зону, первоначально на западе Украины, для защиты гражданских объектов. С учетом обилия истребителей F-35, имеющихся в распоряжении Европы, это может быть достигнуто из-за пределов воздушного пространства Украины, без каких-либо шансов на столкновение российских истребителей с самолетами НАТО.

«Это сведет на нет план России по запугиванию населения Украины и принуждению страны к капитуляции и позволит столь необходимым украинским силам противовоздушной обороны и другим военным ресурсам переместиться на восток для поддержки наступательных операций украинской армии», — написал журналист.

Во-вторых, президенту Трампу необходимо предоставить гораздо больше высокоточных управляемых ракет большой дальности, оплаченных Европой, и снять ограничения на то, какие цели они могут поражать и насколько глубоко они могут проникать вглубь РФ.

«Мы видим, насколько эффективны украинские глубоководные стратегические удары с использованием ракет и беспилотников собственного производства. Это число значительно возросло бы, если бы Украина получила более широкий доступ к западным технологиям», — подчеркнул он.

В-третьих, конечно же, это весь спектр санкций. Недостаточно просто угрожать ими России; они должны быть полностью реализованы.

«Европа должна подойти к украинским городам и быть готовой защищать их, возможно, даже „на земле или в воздухе“. Украинские военные демонстрируют, что могут добиться прогресса и вернуть контроль над территорией. Но для достижения таких масштабов, как предполагает Трамп, им потребуется полная поддержка НАТО», — констатировал обозреватель.

«Украина выиграет только в том случае, если Европа пойдет ва-банк, а Трамп завтра не передумает. Следующий российский самолет, который вторгнется в Европу, должен быть уничтожен, иначе вся громкая риторика в ООН и европейских столицах на этой неделе станет лишь бессмысленной болтовней и еще больше придаст смелости Путину», — написал обозреватель.

«Если Трамп снова изменит свою точку зрения, а Европа не сможет очистить небо от российских беспилотников и ракет, я опасаюсь, что война ва Украине и по всему континенту может затянуться на одно-два следующих поколения», — поделился мнением журналист.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал резкие заявления в адрес России, в Белом доме это объяснили «тактикой переговоров», призванной оказывать давление на Кремль.

Недавно, выступая на Генассамблее ООН Трамп назвал РФ «бумажным тигром», который никогда не сравнится с отвагой украинцев. Также он сказал, что Украине под силу вернуть все сови оккупированнные Россией земли.