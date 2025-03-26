Как Трамп ослабил позиции Украины на переговорах с Россией: ключевые шаги

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что Украина "нет карт", признавая стратегическую уязвимость Киева на фоне войны на истощение.

Президент Дональд Трамп, позиционируя себя как нейтрального посредника в попытке завершить войну между Украиной и Россией, фактически склонился к подходу, усиливающему позиции Кремля. Хотя Трамп публично заявляет о стремлении к "историческому соглашению", его действия свидетельствуют о другом – давлении на более слабую сторону, то есть на Украину, и более мягкое отношение к Москве.

Как отмечает Politico, еще во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что Украина "нет карт", признавая стратегическую уязвимость Киева на фоне войны на истощение.

Разговор с Путиным сразу после вступления в должность

Одним из первых шагов Трампа стал телефонный разговор с Владимиром Путиным, длившийся полтора часа. Это стало завершением дипломатической изоляции Кремля, поддерживаемой Джо Байденом после начала полномасштабной агрессии в 2022 году. Второй телефонный разговор состоялся сразу после того, как Путин отклонил 30-дневное предложение о прекращении огня, уже согласованное между США и Украиной.

Критики отмечают, что воздержание от прямых контактов могло бы оказать Вашингтону больше рычагов влияния на давление на Москву в обмен на реальные уступки.

Переговоры без участия Украины

Ситуацию усугубило и то, что в феврале в Саудовской Аравии состоялись закрытые двусторонние переговоры США и России без участия Украины или европейских партнеров. На них обсуждались вопросы экономического сотрудничества, дипломатического возвращения в посольства и даже возможное смягчение санкций.

Эти уступки могли бы стать рычагами в обмен на мир, но их обсудили еще до каких-либо уступок со стороны России.

Прямая речь о территориальных уступках Украины

Вместо того чтобы добиваться от Москвы компромиссов, Трамп и его команда начали прямо говорить о том, чем должен уступить Киев. Речь идет, в частности, об оккупированных территориях. Советник по нацбезопасности Майкл Уолц назвал это "реалистическим шагом" в силу ситуации на фронте.

Трамп публично заявил, что обсуждается будущее регионов, включая Запорожскую АЭС, и предложил, чтобы после войны ее могли контролировать США. О подобных уступках со стороны России он не упоминал.

Минералы вместо безопасности

Еще одним проявлением давления стала идея, что Украина должна "отблагодарить" за западную поддержку. В частности, Трамп связывал дальнейшую помощь с сотрудничеством в сфере полезных ископаемых. Зеленский согласился на такое соглашение в рамках более широких дипломатических усилий.

Но в то время, как Киев пошел на встречу, Кремль не сделал никаких публичных ответных уступок.

Максимальное давление – исключительно на Киев

В ответ на скепсис Владимира Зеленского по поводу истинных намерений Москвы, Трамп резко набросился на него прямо в Овальном кабинете. Президент США неоднократно демонстрировал готовность давить именно на Киев: временно остановил американскую военную помощь и приостановил обмен разведданными – решения, отменившиеся только после того, как Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Также Трамп открыто поддержал требование Путина относительно проведения в Украине досрочных выборов, несмотря на военное положение, которое делает невозможным их проведение в соответствии с украинским законодательством. В отдельных заявлениях он даже назвал Зеленского диктатором – несмотря на то, что он был избран демократическим путем и до сих пор имеет значительную поддержку населения.

Исключение гарантий безопасности для Украины и отказ от поддержки членства в НАТО

Трамп избегает обсуждения возможности предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности. Вместо этого он предлагает экономическое сотрудничество – в частности, контроль США над будущей прибылью Украины от добычи редкоземельных элементов, что, по его логике, может сдержать дальнейшую агрессию со стороны России. Избегая обещаний по военной помощи, он фактически оставляет союзников в Европе самостоятельно наращивать оборонные ресурсы.

"Трамп не ожидает от Путина таких же четких и немедленных уступок, которые он требует от Зеленского", – отмечает Дэниел Фрид, бывший американский дипломат, ныне работающий в Атлантическом совете.

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Риторика Трампа в соцсетях чередуется между угрозами Москве и мягкими заявлениями. После того, как Путин отказался принять предложенное прекращение огня, Трамп воздержался от критики и одобрительно отозвался о готовности Кремля остановить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Свернуты инициативы по расследованию преступлений России

После последнего разговора с Путиным администрация Трампа вышла по международной инициативе, которая занималась документированием преступлений руководства РФ, в том числе самого Путина. Одновременно урезали финансирование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая фиксировала угон и депортацию украинских детей.

Несмотря на критику со стороны американских законодателей, даже среди республиканцев, в Белом доме пока ограничились общими обещаниями "пересмотреть подходы". В то же время, несколько ведомств национальной безопасности прекратили координированную работу по противодействию кибератакам и дезинформации со стороны России.

"Две стороны" вместо позиции лидерства

Трамп отверг моральную позицию Запада по войне в Украине, которая держала США и их союзников объединенными в последние годы. Вместо четкой поддержки жертвы агрессии, он взял за основу российские нарративы о "причинах войны", в том числе о том, что стремление Украины к НАТО якобы спровоцировало Россию на вторжение.

"За всю мою жизнь я не видел ситуации, где была только одна правда", – сказал главный переговорщик Трампа с Россией Стив Виткофф. – "Обе стороны имеют свою точку зрения".

По мнению Иво Даалдера, бывшего посла США в НАТО, такое позиционирование небезопасно. Он считает, что Трамп и Путин пытаются навязать Украине мирное соглашение, не принимая во внимание его позицию. Если США не обеспечат Киеву гарантии безопасности или не продолжат вооружение, Зеленский вполне может отказаться от таких договоренностей и продолжить борьбу при поддержке европейских партнеров.