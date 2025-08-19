Как Трамп принимал Зеленского и лидеров ЕС и звонил Путину: кадры, которые войдут в историю

Трамп, Зеленский и лидеры ЕС в Белом доме

Вчера, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Появились эксклюзивные кадры.

Фоторепортаж подготовила в Белом доме.

В Белом доме показали, как глава США Дональд Трамп принимал украинского президента Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза. На кадрах, в том числе: Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мэлони, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.

Встреча в Белом доме

Представители ЕС и лидер Украины Зеленский в Овальном кабинете

На фото зафиксировано, как глава Штатов Дональд Трамп звонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Звонок Путину

Раньше мы писали о том, что Зеленский и Трамп обменялись подарками в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский подарил главе США Дональду Трампу клюшку для игры в гольф от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева. Украинскому лидеру глава Штатов вручил символические ключи от Белого дома.

