Как Трамп принимал Зеленского и лидеров ЕС и звонил Путину: кадры, которые войдут в историю
Белый дом показал, как Трамп принимал Зеленского и лидеров ЕС в Овальном кабинете.
Вчера, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Появились эксклюзивные кадры.
Фоторепортаж подготовила в Белом доме.
В Белом доме показали, как глава США Дональд Трамп принимал украинского президента Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза. На кадрах, в том числе: Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мэлони, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.
На фото зафиксировано, как глава Штатов Дональд Трамп звонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Раньше мы писали о том, что Зеленский и Трамп обменялись подарками в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский подарил главе США Дональду Трампу клюшку для игры в гольф от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева. Украинскому лидеру глава Штатов вручил символические ключи от Белого дома.
