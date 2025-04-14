Как Трамп, Путин и Си могут "разделить" мир: карта от Newsweek

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Обращаясь к президенту России Владимиру Путину с намерением завершить войну против Украины, президент США Дональд Трамп делает это на фоне соревнований между мировыми лидерами за сферы влияния, тогда как Китай стремится усилить свое влияние. Журналисты представили карту с демонстрацией того, как может разыграться эта глобальная «шахматная партия».

Об этом говорится в статье Newsweek.

Мартовский телефонный разговор Трампа с Путиным и американская «шаттл-дипломатия» в Саудовской Аравии показали решительность президента США. Однако война России против Украины все еще продолжается, несмотря на переговоры с предложением о 30-дневном прекращении огня и договоренности об остановке ударов по Черному морю.

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По словам заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселы Черневой, процесс завершения войны в Украине напоминает Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и СССР, предшествующей разделу Европы в условиях Холодной войны.

«Ялта — это о больших государствах, которые решают судьбу Восточной Европы. Похоже, что то же сейчас происходит в отношении Украины. Решать судьбу Украины без Украины — это также решать судьбу Европы без Европы», — сказала Чернева.

Профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф отметил, что обсуждение будущего Украины вызвало аналогии еще с одной встречей времен Второй мировой войны. Так, отказ Трампа предоставить Украине гарантии безопасности похож на политику умиротворения Адольфа Гитлера на Мюнхенской конференции 1938 года. По мнению Вольфа, президент США рассматривает мир в качестве арены, где большие государства определяют свои сферы влияния, в которые другие не вмешиваются.

«Вероятно, мы увидим, как сверхдержавы разделяют мир между собой — Китай и США — и пока неясно, что будет с Россией: останется ли она самостоятельным игроком, станет ли еще более зависимой от Китая», — рассказал профессор.

Карта «разделения» мира между США (синий цвет), Россией (красный) и Китаем (желтый) / © Newsweek

Влияние России в Восточной Европе

Издание напомнило, что Мюнхен стал также местом, где вице-президент США Джей Ди Венс расскритиковал европейские демократии за ограничение свободы слова, неспособность остановить массовую миграцию и призвал к большей открытости к правым популистам. Это получило одобрительный отклик со стороны заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Речь Венса прозвучала после заявления министра обороны США Пита Хегсета о том, что возвращение Украине ее территорий до границ 2014 года нереалистично. Глава Пентагона также утверждал, что европейские страны должны больше заботиться о собственной обороне, ведь США сосредотачиваются на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе.

Чернева отметила, что позиция американской администрации указывает на возможность «утечки» Восточной Европы. Это тревожно, учитывая российское влияние на внутреннюю политику таких стран, как Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша.

Заместитель директора ECFR заявила, что Россия пытается подорвать демократию в Восточной Европе и «работает над тем, чтобы изменить общественные настроения — новый консенсус, который, кажется, очень удобен в эпоху Трампа».

Отмечается, что в ряде стран Восточной Европы протесты и выборы проходят под тенью Путина.

Прозападные политики обвиняют Россию во вмешательстве в референдум по ЕС и президентские выборы в Молдове. В то же время в Румынии прореволюционные лидеры вообще отменили выборы после того, как в первом туре победил ультраправый кандидат Калин Георгеску, связываемый с российским вмешательством.

В нескольких странах Европы проходят протесты против пророссийских правительств. Например, в Словакии жители Братиславы вышли на улицы против закона, ограничивающего деятельность неправительственных организаций, напоминающего российский закон об «иностранных агентах». А лидер страны Роберт Фицо подвергается критике за связи с Москвой.

Китай и Центральная Азия

Как указано в материале, Центральная Азия может стать ареной соревнований между Россией и Китаем.

В сентябре 2024 года Путин посетил Монголию — члена Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест за вероятные военные преступления. Монголия зависит от России в энергетике, а от Китая — в сфере инвестиций в горную промышленность.

По словам Вольфа, важным сигналом стала первая поездка лидера Китая Си Цзиньпина после пандемии — в Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично выступил против российского вторжения в Украину.

«В столице Казахстана всегда были опасения, что страна может стать следующей мишенью России. Так как север Казахстана имеет огромное количество российского населения. Казахи более скептичны по отношению к России в контексте Украины, потому что знают, что Китай четко дал понять: он не позволит России вмешиваться в север Казахстана», — рассказал профессор.

Китай, Трамп и Западное полушарие

Трамп неоднократно заявлял, что хочет приобрести Гренландию, контролировать Панамский канал, разозлил Канаду, назвав ее потенциальным 51-м штатом, а также переименовал Мексиканский залив в духе своей доктрины «Америка превыше всего».

«Китаю придется взвесить свои отношения с Россией и Европейским Союзом», — отмечает Вольф.

Под вопросом также и то, будет ли заключена какая-либо договоренность между США и Китаем по Тайваню, который Пекин считает мятежной провинцией, которая должна быть воссоединена с материковой КНР, при необходимости — силой. Последние китайские военные учения вокруг Тайваня еще больше обострили вопрос: как будет действовать Трамп, если Си решит совершить вторжение?

По мнению Вольфа, Си еще не готов захватывать Тайвань силой, ведь существуют другие горячие точки в Южно-Китайском море, где американцам потенциально придется вмешаться, в том числе в защиту Филиппин.

«Возможны такие молчаливые договоренности, когда Китай давит, а США не сопротивляются. И тогда становится понятно: Южно-Китайское море фактически становится „площадкой“ Китая», — рассказал Вольф.

К слову, по мнению историка, профессора Украинского католического университета Ярослава Грицака, из-за нынешней политики Трампа и его команды растет уровень незащищенности в мире и угроза глобальной войны.