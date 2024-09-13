Как Трамп видит завершение войны в Украине: Джей Ди Вэнс описал его план

По его словам, войска должны остановиться на нынешней линии фронта, и Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс рассказал, как будет выглядеть план кандидата в президенты Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом он сказал в эфире подкаста Shawn Ryan Show.

Из слов Венса следует, что Украина должна будет уступить России все оккупированные территории и к тому же не вступать в НАТО.

"Я думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", – рассказал кандидат в вице-президенты.

По его словам, в этом случае Украина сохранит свой суверенитет.

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", — добавил Вэнс.

Он также сказал, что "Россия хочет, чтобы эта война кончилась. Украина хочет, чтобы эта война закончилась".

"Европа, которая, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам, европейцы хотят, чтобы эта война закончилась, потому что она поднимает цена на энергоносители", — добавил республиканец.

Напомним, во время дебатов с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис Трамп в очередной раз повторил, что закончит войну в Украине еще до вступления в должность, если будет избран президентом. Он также заявил, что "соберет вместе" президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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