Как Турция может влиять на Россию: украинский посол рассказал про отношения между государствами

Турция может оказывать влияние на Россию через комплекс двусторонних отношений в разных сферах. Это, в частности, может способствовать созданию более безопасных условий для судоходства в Черном море.

Такое мнение посол Украины в Турции Василий Боднар высказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Как заявил Боднар, в интересах Турции – восстановить прямое сообщение международными водами, поскольку это оказывает непосредственное влияние на работу турецких компаний и на экономику страны. Также актуально создание более безопасных условий для судоходства в Черном море.

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"Конечно, эти подходы не противоречат нашему видению. В свое время были даже переговоры о возможности заключения отдельного соглашения о безопасности судоходства. На сегодняшний день мы говорим о решении этого вопроса в рамках пункта 2 Формулы мира президента Зеленского. И сейчас также над этим работаем, чтобы этот вопрос был одним из ключевых в плане действий по обеспечению продовольственной безопасности, как одного из составляющих элементов достижения полноценного и справедливого мира в Украине", – рассказал посол.

Он отметил, что для турецкой стороны это, конечно, элемент влияния на Россию. Дипломат обратил внимание на весь комплекс двусторонних отношений между Анкарой и Москвой. Конечно, не все может удовлетворять Украину, но у Турции есть свои интересы и она их реализует.

"Поэтому чем может влиять Турция на РФ? Прежде всего, это вопрос взаимодействия в сфере энергетики. На сегодняшний день Турция в регионе является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, в том числе газа и нефти. Соответственно, таким образом формируется возможность влиять друг на друга", – сообщил Боднар.

Вторым рычагом влияния на РФ он назвал атомную энергетику, поскольку "Росатом" сейчас строит в Турции первую и пока единственную атомную электростанцию.

"Конечно, это элемент взаимного влияния. Некоторые эксперты считают, что это россияне усиливают свое влияние. У турецких чиновников немного другое мнение, поскольку большинство электроэнергии производится из газа, который также поставляется из России. Поэтому здесь они считают, что это сбалансированный подход для того чтобы удовлетворить потребности растущей индустрии в Турции таким образом, не увеличивая якобы зависимость от российских энергоисточников", – объяснил украинский посол.

Третьим рычагом влияния Анкары на Москву он назвал туризм, поскольку ежегодно миллионы туристов из России прибывают в южные регионы Турции. Это составляет значительный заработок для местного населения. Соответственно, регулируя туристические потоки, создается определенная взаимозависимость в этом отношении.

"Играют свою роль и торговля, и транспорт, и транзит из третьих стран. Те вещи, которые также влияют на объемы, количество товаров, и на то, что перевозится через территорию Турции, или что поставляется. Здесь актуально возникает вопрос санкций. Как вы знаете, Турция не присоединилась к санкциям Европейского Союза или Соединенных Штатов. В то же время Анкара прилагает усилия по избежанию обхода санкций через территорию Турции, сотрудничает напрямую с нами и западными партнерами. Мы ожидаем, что все поднятые вопросы будут решены турецкой стороной", – рассказал Боднар.

К слову, гендиректор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк заявил, что его государство стремится к скорейшему завершению войны в Украине с соблюдением "легитимных и законных интересов народа этой страны" и "сбалансированным результатом".

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