Как удалось отключить Starlink для российских дронов: Федоров вскрыл детали

Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал проблемы с коммуникацией во вражеских войсках из-за блокирования терминалов Starlink хорошей возможностью принять стратегическую инициативу Вооруженными силами Украины.

Об этом Федоров сказал на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.

«Мы быстро отреагировали на проблему российских дронов из Starlink. Нам удалось договориться с Маском и SpaceX об отключении российских терминалов. Это стало важным как для защиты гражданского населения, так и для усиления возможностей Вооруженных Сил. Мы разрабатывали план как зарегистрировать Starlink, как построить антифрод-систему. Со SpaceX провели много разговоров. Это вопрос не только технологического ответа России, но и справедливого использования агрессором западных технологий против гражданских людей», — сказал он.

По его словам, количество стримов у россиян уменьшилось в 11 раз, значительно возрос перехват радиоэфиров.

«Мы фактически лишили Россию связи», — добавил он.

Что предшествовало

29 января глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что ведомство и американская компания SpaceX вместе работают над решением проблемы использования Starlink на беспилотниках российских оккупантов.

4 февраля SpaceX потребовала подтверждения подлинности терминалов Starlink, блокируя доступ к своим услугам российским подразделениям.

Это произошло на фоне информации о том, что оккупанты используют Starlink на беспилотниках, которыми атакуют Украину.

5 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что россиянам выключили Starlink, из-за чего оккупанты остановили штурмы на многих участках фронта, сообщалось, что «у противника катастрофа» и масштабная паника.

«Сбой связи значительно ограничил военные возможности России, создав новые возможности для украинских войск. В дни, следующие за отключением Starlink, Украина отвоевала примерно 200 кв. км на юго-восточном направлении, согласно расчетам информационного агентства Agence France-Presse, основанным на данных вашингтонского Института по изучению войны (ISW)», — пишет Politico.