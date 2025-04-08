Как удар по Кривому Рогу повлиял на отношения с партнерами: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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После кровавого удара по Кривому Рогу Украина передала всем партнерам сигналы, которые обещали нам дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Бельгии.

«Прежде всего, мы передали всем партнерам сигналы, которые нам обещали дополнительную систему противовоздушной обороны, дополнительный Patriot. Хотели попросить усилить максимально Украину. Об этом свидетельствует удар по Кривому Рогу и не только», — сказал он.

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Зеленский поблагодарил партнеров за то, что они поддержали Украину и осудили этот преступный удар. Но подчеркнул, что одних осуждений мало.

«Даже некоторые наши очень близкие партнеры побоялись сказать, чья это была ракета, что она была российская. Но после ответных наших сигналов, мне кажется, они исправили ситуацию. Но полностью ее исправить нельзя», — отметил президент.

Он намекнул на госпожу США в Украине Бриджит Бринк, которая в своем посту осудила удар, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку. Впоследствии Бринк исправилась, и вспомнила, что ракта была российской.

«Русских нужно поставить на место. Они должны окончить эту войну. Системы петриотов США могут передать. Они имеют их очень много. Это лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США — передать системы „петриот“, — добавил Зеленский.

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

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