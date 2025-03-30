Американские и украинские военные / © armyinform.com.ua

Реклама

Расследователи рассказали о роли американцев в украинских операциях против РФ, которую сыграл друг Резникова в примирении Залужного и Милли, что вторжение ВСУ в Курщину подорвало доверие США, а также о тайном сотрудничестве США и Украины и роли Америки в украинских военных операциях против России.

Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Подрыв российского крейсера «Москва»

Американские чиновники возмутились после удара Украины по российскому крейсеру «Москва», поскольку украинцы не предупредили их об этом. Администрация Байдена не планировала разрешать атаки на подобные символы российского могущества.

Реклама

Крейсер «Москва» был флагманом Черноморского флота РФ и участвовал в захвате острова Змеиный. 13 апреля 2022 года ВСУ нанесли по нему удар ракетами «Нептун», после чего корабль затонул. РФ заявила о пожаре на борту, но не признала удар.

США искали обходные пути для общения с Залужным

Из-за напряженных отношений между экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли украинский генерал мог игнорировать его звонки. Причиной конфликта стали сомнения Милли по поводу украинских запросов на вооружение и его советы по боевым действиям.

В Пентагоне искали способ возобновить коммуникацию, создав сложную цепную сеть: через генерала Нацгвардии Калифорнии Дэвида Болдуина, предпринимателя Игоря Пастернака и тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.

Вторжение ВСУ в Курскую область

Американские чиновники считали, что развертывание украинских сил в Курской области стало нарушением доверия. Главнокомандующий Александр Сырский опрокинул войска через юго-западную границу России, при этом Украина не уведомила США о своих планах.

Чтобы поддержать оборону Харькова, администрация Байдена разрешила передачу координат ударов в приграничной зоне РФ. Сначала этот «оперативный ящик» охватывал только северную границу Украины, но впоследствии его расширили по прибытии северокорейских войск в Курскую область.

Одной из целей операции могло быть создание рычага влияния на будущие переговоры путем захвата российских территорий.

Тайное сотрудничество США и Украины

Во время контрнаступления летом 2023 главной целью украинских войск был Мелитополь, и США настаивали на концентрации сил именно в этом направлении. Главнокомандующий Валерий Залужный поддержал этот план, в то время как Александр Сырский настаивал на боях за Бахмут.

Сотрудничество США с Украиной было гораздо глубже, чем официально признавалось. Пентагон предоставлял не только вооружение на сумму $66,5 млрд, но и разведывательные данные, стратегии, технологии и планирование.

Расследование выявило, что это партнерство не только формировало всеобщую военную стратегию, но и помогало украинским военным с точечными ударами на поле боя.

Как Вашингтон помогал Киеву воевать с Москвой

В конце 2022 года в Висбадене был создан штаб Task Force Dragon, который координировал передачу разведданных, артиллерийской поддержки и точных координат для ударов.

Весной 2023 США настаивали на сосредоточении украинских сил на Мелитополе, но Александр Сырский и Владимир Зеленский решили распределить ресурсы между Мелитополем и Бахмутом. Это привело к распылению сил и срыву контрнаступления.

Летом 2024 г. США разрешили удары по российской территории в пределах «операционной зоны», но ВСУ без согласования зашли в Курск, используя американскую технику. Несмотря на нарушение условий, Пентагон продолжил поддержку.

Кроме сухопутных операций, украинские и западные спецслужбы совместно планировали удары по Крыму, в то время как Зеленский настаивал на атаках по Москве.

Перед сменой власти в США Байден упразднил последние ограничения на удары Storm Shadow и ATACMS по России.