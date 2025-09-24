Как Украина может изгнать Россию: сенатор Грэм сделал обнадеживающее заявление

Сенатор-республиканец из США Линдси Грэм / © Associated Press

Сенатор-республиканец из США Линдси Грэм поддержал заявление президента страны Дональда Трампа относительно войны в Украине. Сенатор отметил, что с помощью европейской поддержки и американского оружия Украина может изгнать Россию.

Об этом Грэм написал в соцсети Х.

«Сегодняшнее заявление президента Дональда Трампа относительно войны в Украине, где он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что продажа высококачественного американского оружия странам НАТО для Украины чрезвычайно меняет военную ситуацию для России. По словам Грэма, вместе с экономическим давлением на покупателей дешевой российской нефти и газа, таких как Китай, Индия и Бразилия, это лучшая надежда на то, чтобы почетно и справедливо прекратить кровопролитие.

«Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессе, и это только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Время прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент», — говорится в заявлении сенатора.

Напомним, Трамп выразил убеждение, что Украина способна вернуть всю свою территорию до границ 1991 года и заявил, что для этого необходима финансовая поддержка Европы и НАТО. Президент США отметил, что у России большие экономические проблемы и она выглядит как «бумажный тигр», что дает Украине время и возможность для решительных действий.

Заметим, по мнению дипломата Романа Бессмертного, Трамп делает громкие заявления, чтобы оправдать свою бездеятельность.