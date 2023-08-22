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Как Украина преодолевает последствия теракта на Каховской ГЭС: Шмыгаль заявил о важных результатах

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Как Украина преодолевает последствия теракта на Каховской ГЭС: Шмыгаль заявил о важных результатах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Associated Press

Правительство выделяет дополнительные 7 млрд грн для продолжения прокладки трех звеньев водопроводов протяженностью более 144 км.

Украина уже имеет важные результаты в преодолении последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, в частности, начала работу первая нить водопровода на участке "Ингулец — Кряжево".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 22 августа.

"Параллельно с модернизацией нашей страны продолжаем ее быстрое восстановление. В частности, преодолеваем последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Есть важные результаты", – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что начала работу первая нить водопровода на участке "Ингулец — Кряжево", которая обеспечит водой 25% населения Кривого Рога. По словам премьера, работы на этой нити водопровода были выполнены в рекордные сроки – за 76 дней после теракта на ГЭС.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин в первую очередь выделил 1,5 млрд грн на прокладку трех звеньев водопроводов общей протяженностью более 144 км. А 22 августа правительство принимает решение о выделении дополнительных 7 млрд грн для продолжения работ.

"Работаем дальше, чтобы до зимы все жители пострадавших городов имели доступ к воде", – отметил премьер.

Напомним, как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Там разрушены 11 пролетов верхней части дамбы, а из машинного зала вытекло 150 т масла.

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Дата публикации
Просмотры
836
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