Как Украина видит миротворческую миссию: инсайд от Politico

Миротворцы для Украины

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Украина прорабатывает формат возможной миротворческой миссии. Это рассматривается как способ предотвратить новую агрессию со стороны России после достижения договоренностей. Особенно это важно, учитывая заблокированное вступление в НАТО.

Об этом пишет американское издание Politico.

Для этого Киев выступает за присутствие иностранных войск на своей территории, включая сухопутные, морские силы и средства противовоздушной обороны.

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На встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министры обороны Франции и Великобритании обсудили инициативу с представителями коалиции желающих — группы стран Европы, Канады и Австралии. США пока не участвуют.

«Мы обсуждаем присутствие иностранных войск на суше, в небе и море. Противоповетренная оборона, а также другие деликатные стратегические вопросы… Есть некоторые чувствительные географические точки, где мы хотели бы иметь резерв», — уточнил Зеленский.

Также он отметил важность мандата, инфраструктуры и конкретных сроков. Президент добавил, что хочет четкого понимания того, «на каком этапе переговоров мы можем реально рассчитывать на контингент».

Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента, отметил, что в коалицию могут войти с десяток стран, включая Балтийские и Северные государства. Сотрудничество предполагается на основе двусторонних соглашений.

«Вопрос только в том, в каком формате это будет реализовано. Поэтому сейчас продолжаются дискуссии: есть наше базовое видение, а видение наших партнеров, исходя из их возможностей. После согласования всех деталей мы сможем переходить к более предметному разговору», — уточнил Палиса.

Главное препятствие — отсутствие гарантий от США. Многие страны не готовы действовать без американской поддержки, которая включает логистику, разведку и авиационное прикрытие.

Россия, в свою очередь, заявляет, что размещение войск без мандата ООН неприемлемо. Несмотря на это, Украина настаивает, что у нее есть собственное видение развертывания таких сил, которые будут выступать гарантами безопасности. Эти силы должны обеспечить не только физическое присутствие, но полноценную оборонную инфраструктуру.

«Если французская бригада заходит на определенный участок… ей все равно придется обеспечить воздушное прикрытие», — пояснил Палиса.

Это включает ПВО, РЭБ, авиационную поддержку, защиту флота и отлаженную логистику.

Напомним, что Франция и Великобритания представили план размещения миротворцев в Украине.

Ранее на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что карта размещения военного контингента в Украине уже готова. Президент уточнил, что она непублична.